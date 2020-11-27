谷歌另一款 Flutter UWP 应用上架微软 Win10 商店：桌面照片搜索

IT之家11月27日消息 外媒Windows Latest报道，Flutter是谷歌的SDK，用于从单一代码库创建iOS、Android、web和桌面的跨平台应用。Flutter可与现有代码配合使用，被世界各地的开发者和组织使用，并且是免费和开源的。

今年6月，谷歌表示正在寻求微软的协助，将Flutter引入微软平台。今年9月，谷歌宣布发布Flutter Windows alpha版本，并发布了Flutter Gallery，这是一个例子演示，展示了Flutter框架作为UWP在Windows 10上运行。

近期，谷歌在微软Windows 10 商店中发布了一款新的Flutter应用。

Flutter Desktop Photo Search是另一款能够使用Unsplash API搜索照片的示例应用（点此下载）。

IT之家获悉，目前，它除了搜索数据库外，没有其他功能，你也无法对找到的图片做任何事情，但该应用确实展示了Flutter应用在Windows 10上的流畅性和响应性。

Flutter应用被编译成原生64位代码，你可以像其他原生应用一样，将其打包并带到其他Windows PC上。此外，你还可以使用相同的代码库来创建针对Android、iOS、web、macOS和Linux的应用。

谷歌表示，Google Play上已经有10万个Flutter应用，希望谷歌也会支持开发者将其扩展到桌面平台。