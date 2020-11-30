08 机，是华为 90 年代初自主研发的一款产品，全名叫做 C&C08。

现在搞通信的年轻人，应该没怎么听说过这款产品。但是，在很多年前，这款产品遍布中国的大江南北，在通信圈内几乎是无人不知无人不晓。直到今天，在极少数的运营商机房和学校实验室，仍然能够看到它的身影。

▲ 华为 C&C08 机柜

对于华为来说，这款产品拥有极其重要的意义。当年，就是它，在危难之中拯救了华为，免于倒闭的命运。

▲ 华为 C&C08 机柜正面

白手起家，走上自主研发之路

故事还是要追溯到上个世纪 90 年代初。

当时，任正非刚刚创立华为不久，处于艰难的创业早期。公司的主要业务，只不过是做一些倒买倒卖的生意，甚至包括卖减肥药和墓碑。

后来，在一位朋友的介绍下，任正非开始做起了 PBX 交换机的代理生意。

这种交换机，主要用于企业内部电话分机。当时，华为代理的是香港一家公司的产品。产品的主要销售对象，是国内一些企事业单位。

纵观那个时候的中国通信市场，虽然需求旺盛，发展迅速，但国内企业的自主研发能力很弱，根本无法和海外厂商竞争。国外产品长期占据着市场的主体地位，形成了 “七国八制”的局面。

（名词解释：七国八制

当时中国通讯市场上总共有 8 种制式的机型，分别来自 7 个国家：日本的 NEC 和富士通、美国的朗讯、加拿大的北电、瑞典的爱立信、德国的西门子、比利时的 BTM 公司和法国的阿尔卡特。）

最开始的时候，华为做代理，还算有一些利润。后来，随着时间推移，越来越多的公司进入这个市场，在激烈的竞争之下，代理利润大幅下滑。

此时，任正非意识到，想要继续生存，必须有自己的产品，有自主研发能力。

任正非当时有一篇文章——《对中国农话网与交换机产业的一点看法》，里面就表达了对市场形势的长远看法。

文章里面提到：

“没有任何一个国家有象中国这么多的交换机生产厂家，各厂家各自为政，很难使国产交换机的整体水平提高档次，也是产生许多短期行为的原因。现在的现实，好的厂家都会被拖垮，差的厂家又成不了气候。中国的通信工业处在一个非常时期。”

“中国电子工业中，唯有程控交换机有可能成为中国的拳头产品。”

于是，他就开始带着华为走上了自主研发这条充满坎坷的不归路。当时的华为，员工不过百人，资金也非常紧张，第二天就有可能倒闭。

▲ 1991 年的任正非（左一）

从 HJD48 到 JK1000，经历生死考验

华为第一款自主研发的通信产品，是 HJD48 小型模拟空分式用户交换机。

当时华为的研发负责人，名叫郑宝用。郑宝用是一个带有传奇色彩的人，籍贯福建莆田，1964 年出生，华中理工大学（现在的华中科技大学）本科毕业，后来考上了清华大学的博士。1989 年，博士还没毕业，就被朋友劝说进入了还是小公司的华为。

▲ 郑宝用

任正非自己也不懂通信技术，但是很会看人用人。他觉得郑宝用是一个难得的人才，于是任命他为总工程师。

郑宝用在华为内部绰号叫 “阿宝”，任正非直接称其为 “宝宝”。作为老板，任正非还经常拍 “宝宝”的马屁。有一次，任正非就当着郑宝用和很多人的面说：“郑宝用，一个人能顶 10000 个”。

作为一个技术工程师，郑宝用更像是一个 “江湖人”。他经常正面顶撞任正非，还当着下属的面，挽起袖子展示自己粗壮的胳膊，津津有味地讲述自己和地痞流氓打架的故事。

性格归性格，郑宝用的技术能力确实是强。没过多久，他就带领团队研发成功了 HJD48，并在市场上获得了巨大的成功。

随后，1992 年，为了趁热打铁，进入电信局用交换机市场，华为开始研发第二款产品——JK1000 空分式端局交换机。

在研发过程中，郑宝用仍然是技术总负责人。来自东南大学的徐文伟负责硬件开发，来自中科大的王文胜负责软件开发。

1993 年 5 月，JK1000 通过邮电部的验收，正式获得入网许可。当时，任正非组织了华为几乎所有的销售人员，召开 JK1000 的销售动员会，并制定了相应的销售方案，打算大干一场。

然而，事与愿违，JK1000 在市场上遭遇了惨败，几乎赔光了华为的老本。

JK1000 之所以会失败，原因很简单。这是一款模拟交换机，当时数字交换机的技术已经成熟，模拟交换机属于被淘汰的技术，没有用户想要继续购买和使用马上要被淘汰的产品。

面对惨败，任正非不得不孤注一掷，全力推进数字交换机的研发。

这里面，还有一段轶事：

当时华为生产线上有一个工人，名叫曹贻安。尽管此人文化程度不高，但是颇有远见。他多次向任正非进言，力主开发数字交换机。任正非被他打动，在模拟交换机还在开发的时候，就启动了数字交换机的开发。曹贻安也因此被破格提升为开发部副总工，担任数字交换机部的负责人。不过，毕竟是能力有限，没多久，曹贻安的位置被别人顶替，淡出了华为人的视野。

C&C08，力挽狂澜

故事讲到这里，另一个传奇人物要上场了。他就是大家非常熟知的天才少年——李一男。

李一男是湖南长沙人，1970 年出生，15 岁就上了大学，毕业于华中科技大学少年班，22 岁的时候，研究生毕业加入了华为。

任正非慧眼识英才，给予这个年轻人充分的信任，把 C&C08 万门数字程控交换机的研发重任交给了他。与此同时，任正非还授意李一男在之前徐文伟成立的器件室的基础上，成立了中央研究院，全面负责相关工作。

当时的华为，情况非常严峻。早期 HJD48 赚的钱，基本上被 JK1000 赔光。为了维持经营，任正非甚至借了高利贷，利息高达 20%-30%。

根据当事人回忆，当时任正非和华为的干部们说：“这次研发如果失败了，我只有从楼上跳下去，你们还可以另谋出路。”

在任正非的充分信任下，李一男不辱使命，带着手下在深圳宝安蚝业村一栋破楼里艰苦奋斗了大半年，完成了这个艰巨的任务——1993 年初，华为 2000 门的大型数字程控交换机 C&C08 研发成功。9 月份，万门机型研发成功。

说到 C&C08 这个名字，其实也是有特殊含义的。

这个名字是华为公司内部征名得来的。C&C 有两个含义：一是 Country&City (农村&城市），农村包围城市；二是 Computer&Communication（计算机&通信），数字程控交换机就是计算机和通信的组合。C&C 的格式，模仿了当时电信业的老大——AT&T。

至于 08，并没什么具体的含义，只是讨个吉利。当时国内自主研发的数字交换机中，最牛的是巨龙集团的交换机——04 机。结果几年后，04 机就死掉了，而华为的 08 机却大发了。

▲ C&C08 的单板面板

C&C08 研发成功后，迅速进入市场，在浙江义乌完成了首个局点的开通。

邮电系统内部对这款中国自主研发的产品寄予了很大的期望，也非常宽容，没有过分挑剔，反而给了很多的改进意见和建议。华为耐心地听取了用户反馈，进行了产品改进。为了更好地改变产品，华为还安排了研发工程师进行现场蹲守。

1994 年，C&C08 交换机全面通过广东省邮电科学研究院测试鉴定，并在当年北京国际通信展上首次展出。同年，第一个超万门的 C&C08 交换机在江苏邳州开通，11 月通过省局鉴定。

1995 年，C&C08 交换机通过邮电部的生产定型鉴定。

也就是这一年，中央提出了 “村村通”计划，给 C&C08 的发展提供了宝贵的契机。华为把 C&C08 作为自己农村包围城市战略的拳头产品，斩获了 13 亿元的订单。

C&C08 在技术上已经达到了当时的国际先进水平，具有很强的竞争力。所以，华为也借助它，撬开了海外市场。

1996 年，C&C08 交换机在香港和记电讯商用，首次服务内地以外的运营商。

1997 年，C&C08 交换机进入俄罗斯，首次进入国际市场。

此后，作为华为的明星产品，C&C08 一度销往全球五十多个国家，服务上亿用户，为华为创造了巨大的商业价值，也为国产通信设备赢得了广泛的声誉。

值得注意的是，C&C08 不仅是一款单一型号产品的成功，更重要的是，它提供了一个产品平台。华为后来的所有产品，包括传输，移动，智能，数据通信等，都是在这个平台上发展起来的，都能看到 C&C08 的影子。

现在我们常说，华为之所以有今天的市场规模和地位，从产品的角度来说，就是把握住了四个机会：

第一个机会，1993 年 - 2000 年，交换机接入网产品跨越式发展

第二个机会，2001 年 - 2005 年，传输网络产品跨越式发展

第三个机会，2006 年 - 2018 年，移动通信产品跨越式发展

第四个机会，2012 年 - 2020 年，手机终端产品跨越式发展

归根到底，第二个机会和第三个机会，都是源于第一个机会的成功。如果没有 C&C08，就没有后来不断丰富的产品线，也就没有现在的华为。

不仅是产品技术上，在人才培养方面，C&C08 项目也堪称是华为的黄埔军校。

大批的华为技术人才和管理人才从这个项目组走出来，成为了华为公司的骨干，很多更是成为了高层管理人员，甚至是高级副总裁。后来华为中研部的历任负责人，也都是来自 C&C08 项目组。

结语

故事讲到这里，就要结束了。

小枣君觉得，C&C08 的研发过程，就是华为创业过程的一个缩影，也是中国通信企业自主创新，奋起直追的一个缩影。这里面的痛苦和艰辛，只有亲历者才能够体会。

华为是时代的产物，它的成功过程不可复制。把握住了转瞬即逝的机遇，利用了时代和政策优势，在顺境中攻城略地，在逆境中拼命求生，最终造就了这么一个特立独行的民营科技巨头企业。