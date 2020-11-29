华为一键测速 App 上手体验：界面友好无广告，还将推 iOS 版本

如果要评选出一个现阶段覆盖面最广、接受度最高的 5G 应用，测速显然会排在三甲之列——对不少人来说，换了 5G 手机和套餐后上哪儿都测一测网速似乎成了一种习惯，迅速拉升的上下行数值也带来了对新业务最直观而强烈的感知。

不过小测速也有大学问，华为一键测速 App 的出现带来了更多的可能，甚至未来用户还能参与到电信运营商的网络建设与优化之中，实现双赢。那么华为与测速 App 是怎么会联系起来的？这款软件有何特点，又将给消费者和电信运营商带来哪些实实在在的价值？

一键测速 App 缘何诞生？

今年 5 月，测速 App Speedtest 从中国大陆地区应用市场下架，留下了一个千万级的市场。国内测速市场迅速进入群雄逐鹿的阶段，一时间涌现出大量此类 App。

华为一键测速 App 便是在这样的背景下诞生的。目前该软件已经在各大安卓市场上发布，累计下载量已突破 50 万，不久之后还会在 iOS 市场上架。

华为为何会投入这一战团？原因很简单。一方面，是看到目前市场上测速软件纷繁杂乱，既缺乏统一的标准、表现也参差不齐，难以体现网络真实状态，希望通过自主研发的 App 来规范市场。另一方面，包括 Speedtest 在内的测速软件大都功能单一，鲜少与网络的深层次联动，而华为凭借对网络的深刻理解，有能力赋予此类 App 更多内涵与玩法，并使之能够为运营商的网络优化工作提供帮助。

值得一提的是，华为三十年如一日为电信运营商提供专业服务，积累了大量实践经验、知识资产与工具。

一键测速 App 强在哪里？

首先，测得准是测速 App 的根本，而这与测试节点的设置息息相关。简单来说，在部署节点方面有两个重要的考量，其一是网络链路尽可能短，以避免在广域互联网中时延的干扰；其二是节点覆盖尽可能全面，以便于用户匹配到时延最优的节点。

华为一键测速 App 在服务器选择中，首选的是 “云端节点”，这是基于华为云覆盖全国的网络而设计的测速节点集群，其中大部分节点都部署在运营商数据中心机房，能够有效实现 “网络链路短”的原则；同时，华为的云测节点目前在中国大陆已经部署有超过 3000 个，覆盖了所有城市，在节点覆盖面上优势显著，保证了用户可以就近与测试节点进行信息交互。两者结合，确保了测速的准确性。此外，华为也整合了运营商现有本地部署的服务器供手动选择，以满足使用者的差异化需求。

其次，华为一键测速 App 在用户界面上相当友好，无广告且科技感爆棚。华为在设计之初便致力于为用户提供一个真正免费绿色的使用环境，因此这款 App 完全摒弃广告位，界面更简洁、启动速度更快。另一方面，在整体视觉效果上，设计团队摒弃了目前市场上千篇一律的 “指针仪表盘式”的设计样式，选用了深色背景配上旋转地球的组合，伴随着测速的进程，页面上的地球还会有移动及自转的动效，加上代表测速结果里用户最为关心的上传下行箭头拼成的 “X”字样和代表速率的 “Mbps”所构成的软件 Logo，极具科技感。

最后，在测速基础上，这款 App 增加了一键诊断功能。当用户觉得网速不佳时，可以更精确地定位，并结合网络状态、数据状态和手机状态分析发生网络问题的原因。

当然，华为一键测速 App 的能力远不止于此。据 C114 了解到的内部信息，按照设计团队的规划，未来他们还会持续探索更多功能、孵化会员模式，并与运营商合作开发为会员量身定制的 “任务”版本，“众人拾柴火焰高”地为运营商提升网络覆盖范围和质量提供指导。

一键测速 App 带来哪些价值？

对终端用户而言，通过上述的测得更准、更简洁易用、设计上的新意，华为一键测速 App 带来了测速软件使用体验上的新标杆。更重要的是，在 5G 发展初期大家对网速能达到多少比较好奇，测速意愿颇为强烈，但这种意愿随着时间推移、应用的极大丰富会逐渐消退。而通过融入一键诊断这个原本测速软件中所没有的功能，帮助用户解决网络连接不佳的问题，这款 App 发掘并满足了用户的刚需。

对运营商而言，华为一键测速 App 代表了一种全新的网络优化模式。网优工作离不开对网络问题的持续监测与反馈，这部分工作以往都是靠专业的网优人员用路测的形式去完成，华为一键测速 App 的出现则有望改变这一局面。C114 认为，华为未来之所以要发展测速会员，其目的就是想将 “测速”变成为一件全民参与的事情，运营商可以通过希望优化的指标和一些激励的设置，以及与投诉处理流程的对接，让网络盲点、痛点陷入 “人民群众的汪洋大海”，反过来这也将进一步提升用户的网络体验。目前，华为与部分运营商已经就此展开接洽。

据推测，这款测速软件未来亦有可能集成到其他终端设备和应用中，拉通不同场景构建一个 “以体验为中心”的生态。比如喜欢看视频的用户就会非常在意网络流畅度，若是在观看视频的过程中出现因网络问题而导致的频繁卡顿，将会导致用户体验下降。因此，如果测速能力能和视频应用相结合，用户就可以在看视频的同时同步获知自己的网络连接情况，而无需在不同软件中反复切换。未来这些用户反馈不仅可以给到运营商作为网优工作的指导，也可以给到视频应用，帮助他们更好地参与到用户体验提升中，一举数得。