沃达丰西班牙总裁力挺华为 5G ：呼吁允许运营商自由选择供应商

沃达丰西班牙公司总裁安东尼奥 · 科英布拉（Antonio Coimbra）在 NEF 趋势论坛的演讲中力挺华为，表示禁用华为 5G 设备将导致欧洲 5G 推出延后，呼吁允许运营商自由选择供应商的权利。

综合西班牙媒体报道，科英布拉表示，他坚信欧洲不会追随英国的脚步，禁止运营商采用华为的 5G 设备。并警告说，如果发生这种情况，无疑会 “大大”推迟新移动技术在旧大路的部署。

在这方面，他重申如果欧洲要成为该地区关键基础设施的提供者，就必须制定 “非常明确和严格”的安全批准和认证规则；每个人，无论其原籍国在何处，都必须遵守这些规则。因此，他希望欧洲继续沿着这条道路走下去，以允许自由选择能力更强、更安全的供应商。

在发言中，科英布拉还谈论了他对于政策环境、行业变化的一些看法。比如要求政府分配部分 “欧洲恢复基金”用于在西班牙部署 5G，因为 5G 将是未来几年 “数字革命的主要引擎”，而西班牙的电信产业界目前没有能力对此进行必要的投资。

“我真诚地希望，重建资金的很大一部分将用于建设新一代网络，这对我们未来的数字革命至关重要。”他强调说。

据 C114 了解，沃达丰西班牙 2019 年 6 月启动了 5G 商用网络，华为是其主要合作伙伴。

佩德罗 · 桑切斯（Pedro Sanchez）今年 10 月提到，华为将成为助力西班牙 5G 发展的重要力量之一。