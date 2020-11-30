印度受挫后，雷军、蚂蚁集团等支持的中国风投纷纷转向印尼市场

中国风险资本投资者正将注意力转向印尼，这使得 2020 年上半年中国对印尼的科技投资激增 55%。

由手机制造商小米创始人雷军创立的顺为资本以及金融科技巨头蚂蚁集团支持的 BAce Capital 均表示，它们正将目光转向印尼市场。

顺为资本联合创始人许达来表示，正计划在印尼市场达成更多交易，而且 “暂时不在印度进行新的投资”，而是将专注于管理现有的投资组合公司。顺为资本管理着价值约 30 亿美元的基金。

图示：印尼叫车服务公司 Grab

一位熟悉 BAce Capital 计划的人士也证实了转变。但他补充说，由于印尼市场不太发达，BAce Capital 在印尼的活跃度不高。另一位领先的中国风险投资家补充称，印尼是东南亚唯一值得认真关注的市场。

中国的风投和科技投资者曾推动了印度科技热潮，投资了当地许多领先的初创企业，其中包括支付公司 Paytm、送餐公司 Zomato 和教育平台 Byju’s。

但今年 4 月，印度政府出台的政策对投资产生负面影响，并切断了科技初创企业的关键资金来源。例如，Zomato 至今还没有获得 1 亿美元的融资。

印尼是世界上人口第四多的国家，所拥有十亿美元级初创企业在东南亚地区也最多。Facebook、PayPal 和谷歌等全球科技公司今年都在印尼进行了投资。

根据谷歌、淡马锡和贝恩公司发布的一份关于东南亚数字经济的年度报告，2020 年上半年印尼科技行业所获得的投资总额为 28 亿美元，较 2019 年同期增长 55%。

谷歌东南亚及南亚业务董事总经理斯蒂芬妮 · 戴维斯 (Stephanie Davis)表示，“中国仍是（东南亚）非常重要的投资者…… 尤其是在电子商务领域。

来自美国和中国投资者的浓厚兴趣，使印尼科技企业在估值和融资水平方面领先于越南和泰国等市场的同行。东南亚风险投资公司 Patamar capital 联合创始人 Beau Seil 表示：“你现在看到一些融资规模堪比硅谷。”他补充称 :“印尼 (初创企业的)估值也大幅上升。”

本月就有一个典型例子。东南亚科技公司 Grab 本月牵头对当地金融科技公司 LinkAja 进行 1 亿美元的 B 轮融资。

印尼的一些创始人甚至试图复制印度公司的商业模式。去年在印尼当地成立的 BukuWarung 寻求在小企业中扮演与总部位于印度班加罗尔的 KhataBook 相同市场角色。KhataBook 是一家记账平台，仅在成立的 18 个月内估值就接近 3 亿美元。

一位中国风险投资家表示，他们考察了 BukuWarung，但发现该公司的估值已经很充分。“很难证明其中一些公司估值的合理性，尤其是那些以印度企业为榜样的公司。资本太多，但优质初创企业太少。”