Zoom 近期业绩无忧，营收增幅连超 300%，但明年下半年将迎大考

据报道，Zoom 周一有望再次公布优异业绩，营收增幅可能连续第二个季度超过 300%。

但投资者已经不太关注这份财报以及之后的一两个季度的财报。对于 Zoom 来说，真正的挑战来自于 2021 年下半年，因为疫情疯狂扩散和远程工作激增的时期届时将成为该公司的同比业绩基准。

此外，新冠肺炎疫苗似乎有望在 2021 年问世。 辉瑞 - BioNTech 和 Moderna 均报告了初步疫苗试验结果，显示它们各自的新冠疫苗的有效率约为 95%，而牛津 - 阿斯利康的疫苗的平均有效率为 70% 。

目前还不清楚，当人们开始返回办公室时，Zoom 的业务会受到什么影响。但是受到疫苗的积极消息影响，该公司的股票已经遭到卖出。

11 月 9 日，辉瑞首次表示其候选疫苗显示出 90%的有效率后，Zoom 的股价暴跌了 17%。该股随后收回了部分跌幅，但仍较上月高点下跌 24%。

考虑到 Zoom 今年的增长将近七倍，这种回撤幅度完全可以理解，这反映出该公司已从快速增长的小众云软件应用程序升级为上班族、学生和虚拟聚会使用的家庭必备科技产品。

上周，全美数以百万计的家庭不得不通过视频聊天进行感恩节庆祝活动，包括 Zoom、谷歌 Meet、微软 Teams 和苹果 FaceTime 在内。今年整个冬季假期可能都会出现同样的情况。

根据 Refinitiv 对分析师的调查，在截至 10 月份的第三财季中，Zoom 的收入预计将增长 317%，至 6.94 亿美元。此前的第二财季和第一财季分别增长 355% 和 169%。

在明年 1 月结束的当前财季中，Zoom 预计将保持 288%的强劲增长，下一次财季预计达到 116%。根据分析师的估计，随后的增速将急剧放缓，一直降到百分之十几的水平。

疫苗逆风

本月早些时候，研究公司 Elazar Advisors 将其对 Zoom 的股票评级从 “强力买入”下调至 “买入”。Elazar 的分析师哈依姆 · 赛格尔（Chaim Siegel）表示，要维持 “强力买入”，该公司需要在未来 12 个月内看到该股有 45%的上涨空间，还要给人们带来巨大期待。

赛格尔写道：“毫无疑问，Zoom 之前令人赞叹。但是辉瑞的疫苗将会带来明显的不利影响。”

Zoom 发言人表示，该公司在静默期不对财务事项发表评论。

Zoom 的现实情况是，在经历了如此波澜壮阔的暴涨之后，它很继续满足投资者的期望。即使其市销率已较疫情初期的峰值降低了一半，但该股对应今年和明年的市销率仍然分别高达 98 倍和 42 倍。

股东将密切关注该公司高管对人们重返办公室后的情况发表的评论。该公司还面临来自微软和谷歌日益激烈的竞争，后者在最近几个月加强了各自的视频会议产品，并且在价格上变得更加激进。

尽管如此，鉴于 Zoom 的产品质量，加之某些形式的远程工作可能保留下来，一些投资者仍将该股的回调视为买入机会。

瑞穗证券分析师希迪 · 帕尼格拉西（Siti Panigrahi）写道：“即使在后疫情时代，Zoom 仍将受益匪浅，因为其视频会议解决方案已成为企业在疫情期间沟通的关键组成部分。”该公司在 11 月 9 日的一份报告中表示：“疫情还使人们认识到，这款产品在未来几年的新常态工作场所中的长期重要性。”