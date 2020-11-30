淘宝 App 产品升级：“买家秀”社区升级为 “逛逛”，近期陆续上线

IT之家11月30日消息 据 36 氪今日报道，淘宝 App 正在测试新一轮的产品 UI，近期上线，此次产品升级主要涉及三个变化：

“猜你喜欢”首次进入淘宝 App 首页的第一屏；

“微淘”升级为 “订阅”，将作为平台级商家自运营阵地；

“买家秀”社区升级成为 “逛逛”。

对此，阿里巴巴集团副总裁、淘系产品和内容生态负责人汤兴表示，这些产品升级正在持续进行测试，近期内就会陆续上线。

其实这一内容此前早有爆料，今年 9 月有报道称，手机淘宝将于双十一前夕迎来重大改版，将信息流 “猜你喜欢” 将成为淘宝首屏的主角，“淘宝首页将全部变成短视频”。而汤兴（花名平畴）也曾解释：首页全部短视频是 “最大的误读”，不会做一刀切的决定。升级是为了让消费者在逛的过程中发现更多乐趣，同时解决购前的决策问题。

他认为，在淘宝 APP 最重要的首页上，更符合年轻用户习惯的智能化商品流推荐成为核心。从滑一下到 “猜你喜欢”，到一打开就是 “猜你喜欢”，“这会让消费者在逛的过程中更有发现的乐趣，同时也解决购前决策的问题，用户从看到 - 找到 - 买到的过程，都可以在淘宝上完整实现”，“固定广告位让位给更丰富和个性化的内容，淘宝会越来越好逛。”

IT之家了解到，今年 9 月，手机淘宝页面就曾经历一次改版，其中最显著的就算将中差评变为 “感觉不佳”。更早期如 2013 年，淘宝就推出了 “千人千面”功能；2015 年的双 11，淘宝大规模采用个性化推荐；2016 年，淘宝直播诞生；2017 年，淘宝增加 “猜你喜欢”模块；2018 年，“猜你喜欢”从第 7 屏跃升至第 2 屏，现在又进入了首屏；2019 年，淘宝直播也进入了淘宝首屏。