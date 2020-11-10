软银 200 亿美元押注科技股遭质疑，孙正义：如果有意大利面，这就是调味料

据报道，软银集团大规模投资科技公司股票和期权的交易，之前已经备受争议。如今，这些交易又引发了新的问题，涉及到软银创始人兼 CEO 孙正义（Masayoshi Son）的个人持股。

知情人士称，在周一晚上举行的财报电话会议上，分析师和基金经理们针对这些交易，向孙正义提出了一连串的问题。据悉，软银通过一个新部门向科技股和衍生品投入了约 200 亿美元，而孙正义个人持有该部门 1/3 的股份。

知情人士称，在电话会议上，多人指出，这种结构属于公司治理方面的问题。而孙正义则否认存在利益冲突，并称这是对他投资专长的回报。孙正义补充说，软银董事会在一次投票中通过了这一结构，而他本人回避了这一投票。

对此，软银的一位代表拒绝发表评论。

对于软银的这些投资，其表现也是喜忧参半。在截至 9 月底的第二财季，2920 亿日元（约合 28 亿美元）的衍生品亏损，几乎抹去了第一财季的所有收益，使得截至 9 月 30 日的前六个月内的收益略高于 100 万美元。考虑到大多数科技股的反弹，这是一个令人意外的结果。

彭博情报（Bloomberg Intelligence）高级分析师安西娅 · 赖（Anthea Lai）表示：“假设这些股票大多是大型科技股，软银对上市股票的投资如何会导致亏损，对我来说仍是个谜。很难判断他们做了什么，可能是方向错误，或时机不佳，也可能两者兼而有之。”

软银今年 3 月曾宣布，将在未来四个季度出售至多价值 4.5 万亿日元（约合 410 亿美元）的资产，以资助一项逾 2 万亿日元的股票回购计划，并偿还债务和回购债券。

此举原本是为了帮助减少债务，并为股票回购提供资金。但孙正义还将部分收益投资于美国科技股，并称这是一种 “流动性管理”策略。但软银在 9 月份首次披露这些交易时，付出了高昂的代价。由于股东们担心孙正义的这一冒险之旅，导致软银市值缩水高达 170 亿美元。

分析人士称，软银大举押注美国科技股的消息令投资者倍感意外，这突显了软银投资策略的转变，变得更类似于对冲基金。

米拉博证券（Mirabaud Securities）分析师尼尔 · 坎普林（Neil Camulation）当时称：“对冲基金这么做是一回事，但软银不是对冲基金，也不应该是对冲基金，这就是软银股价承压的原因。”

新加坡咨询服务公司 Asymmetric Advisors 市场策略师阿米尔 · 安瓦扎德（Amir Anvarzadeh）在接受媒体采访时表示：“软银更多的是押注于科技公司，只要科技股涨势持续，他们应该会做得不错。但一旦音乐停止，投资软银就完全没有意义了。”

在截至 9 月底的第二财季，软银收购了 1.7 万亿日元（约合 162 亿美元）的 “高流动性上市股票”，其中包括对亚马逊投资 63 亿美元，对 Facebook 投资 22 亿美元，对 Zoom 投资 18 亿美元。

这些投资是通过一家名为 “SB Northstar”的新子公司进行的，而孙正义个人持有该公司 33% 的股份。

在昨晚的电话会议上，分析师们质疑软银为何要押注这些科技股票。一位分析师问道，以长期技术投资著称的软银，为什么要涉足如此短期的业务？

而孙正义回答说：“如果有意大利面，这就是调味料。”