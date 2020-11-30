育碧《渡神纪：芬尼斯崛起》12 月 1 日 0 点开启预载

IT之家 11 月 30 日消息 育碧今天在微博上表示，《渡神纪 芬尼斯崛起》将于 12 月 1 日 0 点开启预载，12 月 3 日正式发售，登陆 PS5、Xbox Series X/S、PS4、Xbox One、Nintendo Switch 以及 PC 平台。

据介绍，由育碧魁北克工作室《刺客信条：奥德赛》创作团队研发的《渡神纪 芬尼斯崛起》，是一个激动人心的全新 IP，并将把宏大的神话冒险推向新的高度。玩家将扮演一位拥有翅膀的半神芬尼斯，去完成从黑暗诅咒中拯救希腊众神和家园的艰巨任务。掌握传说中众神的力量，克服英雄的挑战并与强大的神话生物对抗，其中就包括希腊神话中最致命的泰坦——堤丰。

《渡神纪 芬尼斯崛起》中的动态动作、战斗以及剧情均受到古希腊神话的启发。玩家将直面诸如独眼巨人、弥诺陶洛斯以及美杜莎等巨型生物。在阿喀琉斯之剑、奥德修斯之弓以及代达罗斯之翼的帮助下，玩家将腾空而起去对付这些庞大生物。除了战斗，从小型的个人解谜到史诗级别的塔尔塔罗斯的秘境，玩家的逻辑和策略也将在充满挑战的世界谜题中面临考验。

《渡神纪 芬尼斯崛起》是一款充满积极向上、诙谐幽默的开放世界动作冒险游戏。在动态且充满危险的旅程中充满着奖励丰厚的探索。踏遍整个金光岛，穿越开阔的田野，攀登巨大的山脉，在天空中滑翔，发现灵感来自希腊诸神的七大地区的秘密。

育碧还邀请了国内的专业配音团队为《渡神纪 芬尼斯崛起》献声，玩家将在生动传神的全中文语音演绎下，踏上这段沉浸感十足的英雄之旅。

IT之家了解到，育碧中文商城《渡神纪：芬尼斯崛起》PC 标准版售价 298 元，PC 黄金版售价 498 元。