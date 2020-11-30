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三星 Note 20 5G/Z Flip 5G 海外新增红白两色，今日开售

2020/11/30 14:20:41 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 30 日消息 三星公司宣布，三星的 Galaxy Note 20 5G 和 Z Flip 5G 从今天开始在美国提供一对新颜色。Note 20 5G 新增红色，而 Z Flip 5G 新增白色。这两种颜色都是限量提供的，配置和价格跟之前的版本没有差别。

这分别是三星 Note 20 5G 和 Z Flip 5G 的第四种和第三种颜色，三星 Note 20 5G 目前有铜色、绿色和灰色，而 Z Flip 5G 则有铜色和灰色。Ultra 版 Note 20 还有白色和黑色，而 4G 版 Z Flip 则有黑色、紫色和金色。

当然，红色的 Note 20 5G 配有红色的 S Pen。

关于 Note 系列可能在明年停产的传闻不断，此前一些消息称，明年可能不会有新的 Note 系列发布，上周韩国媒体 AjuNews 的报道称，三星计划停产该系列。不过如果你是 Note 的 S Pen 粉丝，也不用担心。报道称，三星计划在 Galaxy S20 Ultra 的继任者中加入对触控笔的支持。

三星公司表示，Note 20 5G 和 Z Flip 5G 的新颜色从今天开始可以在三星美国的在线商店订购。IT之家了解到，目前国行版还未提供上述新配色。

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关键词：三星Note 20

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