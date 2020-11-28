小米生态链创米小白众筹高显色智能看护灯：有摄像头，家长看着你写作业

IT之家11月28日消息 今日上午 10:00，创米小白发布“小白智能看护灯”，在小米有品平台开启众筹，众筹价￥399 元。此款智能看护灯最大的特点是在灯座上搭载1080P摄像头，并且有着一键呼叫、实时视频通话功能，方便家长与孩子随时联系。

据IT之家了解，创米小白是小米生态链品牌，此前主要产品为摄像头、智能门锁等。这一次的新品将摄像头与护眼台灯结合，能够接入米家智能家居平台。

根据官方介绍，小白智能看护灯超过国家 AA 级照明标准，光照均匀，照明范围最高可达 1.6m2。台灯的 LED 光源显色指数高达 Ra95，十分接近自然阳光，能还原出物体真实色彩；并且有着 RG0 蓝光等级，无有害蓝光，无频闪。

此款台灯有着光线传感器，能够自动调节亮度。摄像头有着人形检测功能，有人经过会主动照亮，离开时延时关闭。同时支持 30 秒延时关灯功能，上床不再摸黑。

小白智能看护灯摄像头参数为 1080P f/2.4，150° 广角，视频编码为 H.265，云台可 345° 手动旋转。台灯支持按键 5 挡调光，APP 无极调光，色温为 4000K。无线网络只支持 2.4GHz，不支持 5GHz WiFi。

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