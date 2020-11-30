委内瑞拉必胜客已开始接受加密货币支付

11 月 30 日消息，据国外媒体报道，美国披萨连锁店必胜客已开始在委内瑞拉的所有商店接受加密货币支付。

据加密服务公司 CryptoBuyer 表示，南美国家的必胜客商店现在接受加密货币作为一种付款方式。在此之前，加密货币公司与 Mega Soft 合作，为超过 20000 家商店和企业提供加密支付便利，从而推动了委内瑞拉的加密支付。

客户可以使用 CryptoBuyer 在连锁店用 BTC、LTC、DASH、BNB、BUSD、ETH、USDT、DAI 及其原生代币 XPT 支付。必胜客委内瑞拉运营总监 Richard ElKhouri 表示：“如今，必胜客已经离不开这些技术进步，也离不开那些在日常必需品方面采用的新方法，重要的是，我们要适应年轻人、现代成年人和有技术知识的人。”

颇有渊源的是，比特币的起源与披萨这种食物密不可分，第一次比特币的使用就是在 2010 年 5 月 22 日，程序员 Laszlo Hanyecz 完成了第一笔有记录的商业比特币购买交易，支付了 10000 个 BTC（现在价值约 1.81 亿美元）给一个比特币论坛用户，让他从美国 Papa John 店给自己送了两个披萨。

Cryptobuyer 总部位于巴拿马，是一家加密货币商户网关初创公司，该公司还在中美洲和南美洲运行比特币 ATM。该公司已经为一些食品，零售商开设了加密支付，比如汉堡王等。