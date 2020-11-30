美国 “网购星期一”消费额有望达到 127 亿美元，创历史新高

据报道，美国在线消费者在今年 “网购星期一”（Cyber Monday）的消费额有望达到 127 亿美元，从而创下历史最高纪录。

今年的 “黑色星期五”是 11 月 27 日，即感恩节之后的第一天，通常标志着圣诞采购季节的正式开始。而 “网购星期一”是感恩节之后的第一个工作日，即第一个星期一，通常是美国最火爆的网购日。

对于零售商而言，这也是一个难得的商机。亚马逊、沃尔玛、塔吉特（Target Corp）、百思买（Best Buy）和其他零售商早已为今年的购物旺季准备了几个月的时间，包括投资提高送货能力，并推出一些新功能。本周，消费者的疯狂购物将是对他们这些新投资的终极考验。

在刚刚过去的 “黑色星期五”，新冠病毒疫情让一些不喜欢聚集的购物者远离实体购物中心，刺激一些分析师提高了网购消费额的预期。为此，Adobe Analytics 预计，今年的 “网购星期一”将成为有史以来规模最大的电商销售日，销售额将达到 108 亿美元至 127 亿美元，同比增长 15% 至 35%。

这也意味着，“网购星期一”的任何服务中断，包括网站运行缓慢、支付处理出现问题、购物车在结账前消失等，都可能给零售商带来损失。

帮助在线零售商解决网站问题的 Quantum Metric 公司 CEO 马里奥 · 恰巴拉（Mario Ciabarra）表示：“即使是大型零售商，也可能因旺盛的需求而陷入瘫痪。每一分钟都很重要，每一位客户都很重要。”

已经有迹象表明，一些网店正在艰难地应对负载。Quantum Metric 数据显示，一些知名零售商的网站，在 “黑色星期五”的故障率比一年前增加了 39%。

Adobe 数据显示，美国购物者在 “黑色星期五”的网购消费额为 90 亿美元，低于其预期的 103 亿美元。这表明，今年商家提前进行的打折优惠，以及 12 月份发布的潜在运输问题，影响了消费者的购物开支。

今年，为了避免送货拖延问题，一些零售商试图吸引人们提前购物。但分析人士称，“网购星期一”可能仍将是购物高峰期，因为许多购物者已经习惯于推迟大额购物，因为他们预计这一天会有大幅降价。

监测网络交易的 BlackFriday.com 网站编辑克里斯汀 · 麦格拉思（Kristin McGrath）表示，到目前为止，已经宣布的 “网购星期一”交易并不比 “黑色星期五”的交易好多少。

麦格拉思说：“亚马逊在 Echo 智能音箱和其他一些设备上提供的优惠，与‘黑色星期五’完全相同。‘网购星期一’真的不再是一个值得等待的日子了。”

调研公司 eMarketer 分析师安德鲁 · 利普斯曼（Andrew Lipsman）称，“网购星期一”打折幅度可能不大的另一个原因是，如果今年早些时候吸引消费者购物的零售商把他们最优惠的商品留到今天，顾客会很气愤。

利普斯曼说：“与往年相比，今年零售商有更大的空间收回一些利润。购物者已经听说了运输问题和供应紧张的问题，所以如果他们看到物美价廉的东西，他们就会买下它。没有理由太贪婪。