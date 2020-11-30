无风扇入门 HTPC，英特尔 NUC5PPYH 迷你电脑套件 758 元

IT之家11月30日消息 2015年Q3英特尔发布了入门款NUC迷你电脑准系统NUC5PPYH，作为入门级的HTPC非常合适。NUC5PPYH迷你电脑准系统（无内存+无硬盘）上市价179.99美元（约合1183元），京东自营现售699元，现有天猫专营店推出准系统+4GB内存+120G固态硬盘的套件，券后仅需758元，点此购买。

NUC5PPYH迷你电脑，内置奔腾N3700 4核心CPU，主频1.6GHz、睿频最高2.4GHz，采用14nm工艺制造，TDP仅6W，无风扇被动散热，集成有英特尔HD核芯显卡，基准时钟频率为400MHz，可以睿频至700MHz。

此外，英特尔新款NUC机箱尺寸为4×4英寸(10×10厘米)，其中包含主板和处理器，用户需要自行配置内存、硬盘，自行安装操作系统。

尽管Braswell支持双内存通道，这种NUC只配备了1条SO-DIMM内存插槽。此外，它还提供一个单一的SATA托架，可以接受最厚9.5毫米的固态硬盘及移动硬盘。NUC还有1个M.2插槽，预装了802.11ac标准无线网卡，另外还有Realtek千兆以太网控制芯片。

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