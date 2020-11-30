首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

技嘉发布 AMD 500 系主板 BIOS 更新：支持 SAM 内存智取技术和狂暴模式

2020/11/30 23:14:16 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
评论：

IT之家11月30日消息 据外媒 TechPowerUp 今日消息，技嘉科技为旗下 AMD X570、B550、A520 系列主板更新 BIOS，增添了名为 “Rage mod“（狂暴模式）以及 “Re-Size BAR Support”的功能，该功能是开启 AMD Smart Access Memory（SAM 内存智取技术）功能的前提。开启 SAM 技术，就能够充分利用 PCI Express 接口的带宽，使 CPU 直接访问全部 GPU 显存，提高游戏性能。

该功能需要搭载 AMD Randon RX 6000 系列显卡、AMD 锐龙 5000 系列处理器以及使用AMD 500系列主板才可开启。根据 AMD 官方描述，此功能最高能够提升 11% 的游戏性能表现。

想要开启 Smart Access Memory 内存智取功能，用户首先需要将技嘉主板升级到最新的 BIOS。然后将 “Re-Size BAR Support “和 “Above 4G Decoding”选项打开，并且保证系统采用 UEFI 方式进行引导。除此之外，“Rage mode”狂暴模式直接在 AMD 显卡驱动中就可以打开。

技嘉主板 BIOS 更新下载页面

用户想要验证 Smart Access Memory 内存智取功能是否成功开启，需要采取以下操作：

桌面上右键单击 “此电脑”打开 “计算机管理”，选择 “设备管理器”。然后找到 AMD 显卡并双击，单击 “资源”选项卡，如果看到 “Large Memory Range”以及 “Memory Range”这两个选项，就意味着功能已经成功打开。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：AMD技嘉

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用