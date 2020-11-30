技嘉发布 AMD 500 系主板 BIOS 更新：支持 SAM 内存智取技术和狂暴模式

IT之家11月30日消息 据外媒 TechPowerUp 今日消息，技嘉科技为旗下 AMD X570、B550、A520 系列主板更新 BIOS，增添了名为 “Rage mod“（狂暴模式）以及 “Re-Size BAR Support”的功能，该功能是开启 AMD Smart Access Memory（SAM 内存智取技术）功能的前提。开启 SAM 技术，就能够充分利用 PCI Express 接口的带宽，使 CPU 直接访问全部 GPU 显存，提高游戏性能。

该功能需要搭载 AMD Randon RX 6000 系列显卡、AMD 锐龙 5000 系列处理器以及使用AMD 500系列主板才可开启。根据 AMD 官方描述，此功能最高能够提升 11% 的游戏性能表现。

想要开启 Smart Access Memory 内存智取功能，用户首先需要将技嘉主板升级到最新的 BIOS。然后将 “Re-Size BAR Support “和 “Above 4G Decoding”选项打开，并且保证系统采用 UEFI 方式进行引导。除此之外，“Rage mode”狂暴模式直接在 AMD 显卡驱动中就可以打开。

▲技嘉主板 BIOS 更新下载页面

用户想要验证 Smart Access Memory 内存智取功能是否成功开启，需要采取以下操作：

桌面上右键单击 “此电脑”打开 “计算机管理”，选择 “设备管理器”。然后找到 AMD 显卡并双击，单击 “资源”选项卡，如果看到 “Large Memory Range”以及 “Memory Range”这两个选项，就意味着功能已经成功打开。