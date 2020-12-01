《英雄联盟》蓝色精粹商店限时开启：可购买炫彩皮肤

IT之家 11 月 30 日消息 根据《英雄联盟》官网的消息，蓝色精萃商店将于 2020 年 12 月 2 日 10:00-2020 年 12 月 16 日 9:59 限时开放，可以购买 Q 版图标和炫彩皮肤。

官方表示，以 2500 蓝色精萃的价格购买 1 个随机神秘 Q 版图标宝箱，将在该图标礼包奖池中随机获得 1 款未拥有的图标，直到获得该图标奖池的全部图标。本次神秘 Q 版图标将有以下 7 个宝箱，共 77 款 Q 版图标可以获取。

以下炫彩已经加入合作伙伴计划，将限时加入蓝色精萃商店，售价 10000 蓝色精萃。

除此之外，还有更多的炫彩皮肤将加入蓝色精萃商店，售价 2000 蓝色精萃。

最后，经典蓝色精萃商店限时回归，玩家可用精粹购买以下商品：

海牛狼人 皮肤 150000蓝色精萃

紫色宝石+紫色宝石之王 图标 100000蓝色精萃

紫色宝石+紫色宝石王子 图标 75000蓝色精萃

紫色宝石+紫色宝石骑士 图标 50000蓝色精萃

男爵帽魄罗 图标 2000蓝色精萃

精萃收藏家守卫 6000蓝色精萃

天降蓝色精萃 表情 50000蓝色精萃

盆满钵满 表情 75000蓝色精萃

IT之家了解到，在刚刚更新的《英雄联盟》10.24 版本中，包括了两个全新的玩家行为评价系统更新，主要打击对象是掉线和挂机玩家。如果在游戏10分钟之后，检测到存在挂机玩家，可以发起投降投票。目前该功能仅适用于召唤师峡谷且投票必须全票通过。如果玩家无法达成共识，该队伍在游戏15分钟之后可以再次投票，15分钟之后的投票仅需要多数票即可通过。 如果你的一个队友在排位赛中退出游戏或者被检测为挂机，你的胜点损失会减免一些。但与一名断开连接/挂机玩家预组队、尚未定级的玩家以及正在晋级系列赛中的玩家，将不会获得这一胜点损失减免。