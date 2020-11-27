Nuguri 成自由人后，前 FPX 上单选手 Khan 现已加入 DWG 战队

IT之家 11 月 27 日消息 本月中旬，DWG 战队迎来 kkOma 教练，随后上单选手 Nuguri 与辅助选手 BeryL 合约终止，但 DWG 战队上周又表示与 BeryL 成功续约且担任队长，那么目前所缺的就是一位上单选手，而今日 DWG 方面也公布了这一人选，也就是早先时候从 FPX 战队离开的 Khan 选手。

IT之家了解到，DWG 战队在 S10 一战成名之后，其五位队员开始受关注起来。尤其是现在离开 DWG 战队的 Zefa 教练和上单选手 Nuguri 。

其中 DWG 的打野选手 Canyon 以 1000 点的 MVP 点数成功锁定了 2019LCK 夏季赛常规赛的 MVP，属于 DWG 核心发动机类型；

而 DWG 中单选手 ShowMaker 是 LCK 常规赛中单 KDA 之王，属于 LCK 新生代的顶级中单，更是 DWG 战队常规 MVP 次数较多的选手；

而此前 DWG 上单 Nuguri 一度被誉为是 LCK 赛区的 The Shy，目前新成员 Khan 大家可能比较熟悉，也是是 LCK 赛区顶级选手；

而 AD 选手 Ghost 更无需多说，自 15 年开始打比赛状态一直保持顶级水准。