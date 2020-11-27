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Nuguri 成自由人后，前 FPX 上单选手 Khan 现已加入 DWG 战队

2020/11/27 14:02:32 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 27 日消息 本月中旬，DWG 战队迎来 kkOma 教练，随后上单选手 Nuguri 与辅助选手 BeryL 合约终止，但 DWG 战队上周又表示与 BeryL 成功续约且担任队长，那么目前所缺的就是一位上单选手，而今日 DWG 方面也公布了这一人选，也就是早先时候从 FPX 战队离开的 Khan 选手。

IT之家了解到，DWG 战队在 S10 一战成名之后，其五位队员开始受关注起来。尤其是现在离开 DWG 战队的 Zefa 教练和上单选手 Nuguri

其中 DWG 的打野选手 Canyon 以 1000 点的 MVP 点数成功锁定了 2019LCK 夏季赛常规赛的 MVP，属于 DWG 核心发动机类型；

而 DWG 中单选手 ShowMaker 是 LCK 常规赛中单 KDA 之王，属于 LCK 新生代的顶级中单，更是 DWG 战队常规 MVP 次数较多的选手；

而此前 DWG 上单 Nuguri 一度被誉为是 LCK 赛区的 The Shy，目前新成员  Khan 大家可能比较熟悉，也是是 LCK 赛区顶级选手；

而 AD 选手 Ghost 更无需多说，自 15 年开始打比赛状态一直保持顶级水准。

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关键词：英雄联盟

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