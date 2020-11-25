《英雄联盟》LPL 名人堂成立：退役三年以上选手可获提名

IT之家 11 月 25 日消息 根据《英雄联盟》官方的消息，LPL 联盟希望对为英雄联盟电竞的发展做出重大贡献以及深远影响的选手和电竞从业者予以最高级别的荣誉，故正式宣布成立 LPL 名人堂。

IT之家了解到，对选手而言退役时间在三年以上的 LPL 选手方可获得 LPL 名人堂的提名。在评定过程中，官方会对该选手在国内、国际赛事中取得过的成绩、对英雄联盟电竞做出过的重大贡献予以评定；同时，选手需具备正向的社会影响力且在作为职业选手期间，未出现严重职业违纪、违法行为。除了选手外，在单一工种从事五年以上的电竞从业者也有机会获得提名。

LPL 名人堂评选流程

LPL 名人堂的评选流程一共分为三步。

第一步：官方提名。LPL 赛事委员会每年将提名 1-3 位选手及电竞从业者作为名人堂的候选者，候选者总数最多为 3 名，在选手及从业者的名额分配方面没有特殊要求。在提名候选者的同时，LPL 赛事委员会也将为每位候选者提供一份详细的提名理由，包括职业生涯所获荣誉、突出贡献等。

第二步：进行公示。提名后，获得提名资格候选者的基本介绍、提名理由将进行为期一周的公示。公示期间，英雄联盟电竞从业人员可针对候选人的重大违规行为进行监督和反馈。公示结束后，如候选者无严重违规行为，则将最终获得名人堂成员资格。

第三步：现场颁奖。在公示期后，联盟将在对应年份的 LPL 全明星周末中为最终获得 LPL 名人堂资格的电竞人现场授予奖项。本届 LPL 全明星周末也将为首批加冕 LPL 名人堂成员现场授予荣誉。