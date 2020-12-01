虾米终曲：内部员工不断被调出，月活用户不足 200 万

自从去年 6 月虾米从阿里的文娱业务里剥离出去，转到创新业务事业群，它的命运似乎就已经开始了倒计时。

11 月 29 日，微博认证用户相征 (前华纳音乐 / 环球音乐中国区市场总监)发帖称虾米将于明年 1 月关 闭。与此同时，另有网友爆料称，虾米音乐主编和运营总监目前在北京开会，回去要执行一些人员变动——虾米音乐很可能将要解散。

对此，阿里巴巴和虾米音乐方面对媒体的回应，均是 “不予置评”。虽然官方还未确认，但外界早已感知到，以虾米为代表的音乐业务正在逐步走向末路。

两次转折点 : 卖身、新掌⻔人

尽管虾米音乐在规模上不敌腾讯音乐集团旗下的几款产品以及网易云，但像众多小而美的社区产品一样，虾米拥有自己的一批忠实拥趸。

一位虾米的十年用户向搜狐科技表示，虾米 “对小众音乐十分友好”，早期的小众音乐基本都能在虾米 上搜到，并且她认为虾米的推荐算法也比网易云出色。据过往媒体报道，虾米音乐的推荐机制会有 意向小众音乐倾斜，有意识地打破信息茧房。在用户侧，获取的音乐类型范围得到扩大，在音乐人 侧，不少新人得到曝光，诸如燕池、方拾贰、程璧等音乐人都是在虾米平台被挖掘。此外，很多音乐分类、歌单的产品细节设计，也让用户感知到虾米的专业和严谨程度。

虾米的产品⻛格无疑有着创始人印记。

公开资料显示，虾米音乐前身虾米网成立于 2006 年，主创团队大多来自阿里，创始人王皓曾任阿里系统分析师。王皓从小热爱音乐，大学期间曾组建乐队，并创办了 “声音网”论坛——一个杭州演出信息发布、音乐爱好者及乐队乐手们交流的平台。

在阿里工作四年后，王皓再次在音乐领域创业，推出虾米音乐。当时，作为一款独立音乐产品，虾 米成⻓迅速，在资本端，2008 年虾米音乐上线，同年获深创投的投资，2010 年拿到盛大的投资，更重要的是在用户端，虾米音乐是众多音乐 App 中，最早培养起社区氛围的平台，一度拥有先发优 势，吸引了众多小众音乐爱好者。

“虾米最开始的崛起，也跟当时版权意识薄弱有关系，虾米的歌全，小众音乐多，因为都是爱好者们 自行上传的生僻曲库。”一位在线音乐业内人士小赫告诉搜狐科技，虾米最开始相当于一个共享听歌的网站。基于爱好者们生产、分享的音乐内容土壤，虾米自然衍生出良好的社区氛围，相应的，用户粘性也很高。

只不过，最初几年的自然增⻓后，在行业大环境和自身发展的双重压力下，虾米音乐开始经历几个关键的命运转折点。

由于音乐行业高度依赖版权购买，需要充足资本支撑。2013 年，阿里向其抛出橄榄枝，正式收购虾米音乐，王皓也因此重返阿里工作。而在同一年，阿里还投资了另外一款音乐产品天天动听，随后第二年将其收购。2015 年，阿里将手下的虾米和天天动听合并为阿里音乐。

当时，根据阿里的官方声明，虾米音乐定位于专业音乐人，而天天动听主打大众用户，两者有所区别，但会共存。

“虾米音乐早期的社区氛围，就是那种专业、共享的社区氛围，这也注定了想下沉和扩大范围，就要和原有的品牌认知有冲突，所以阿里音乐选择天天动听作为突围的品牌，与此同时，其实虾米在战术上是被边缘化的。”小赫表示，虾米的困境在于，当时的时间点，音乐行业版权规则正在逐步建立起来，高昂的版权费让虾米入不敷出，几度濒危，如果当时不卖给阿里，也很难活下去。

2015 年 7 月，国家版权局发布了《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》，盗版歌曲遭到大规模下线。政策变动使得 2015 年成为在线音乐平台陷入明显分水岭的年份。在通知发布后的一个月，6 家直接提供内容的网络音乐服务商主动下线未经授权音乐作品 220 余万首，其中就包括阿里音乐的两款产品。

在行业加强管制的同时，那一年阿里音乐也迎来了几位新高管，高晓松任董事⻓、宋柯任 CEO，何炅任首席内容官。在 2015 年这个版权意识被强调、版权大战一触即发的关键节点，高晓松等人组成的领导班子显然出现判断失误，阿里音乐开始急转直下。

彻底掉队

2016 年，天天动听被改名 “阿里星球”，团队直接将原产品的样貌、功能全部抛弃，按照高晓松的构思改成了囊括音乐播放、粉丝社区、演出等音乐产业上下游功能的 App。当时，阿里音乐几乎将全部重心都放在了阿里星球上，“虾米被收购之后，应该从来没有被重视过。从头到尾，就没觉得他们有在虾米音乐上投入应有的资源。虾米就只能靠那几个编辑做内容，然后产品有几次改版，也都是比较试验性，不是市场性的。”小赫说道。

然而，阿里星球的改头换面并没有达到高晓松的预期效果，只换来了用户的愤怒和流失，仅上线不到一年就以关停告终，阿里音乐只剩下了虾米音乐一款产品。“早期就是高晓松折腾的，折腾得半死不活，还耽误了虾米，直接掉队。”前阿里大文娱员工向搜狐科技表示，“也没感觉他 (高晓松)在阿里多受重视，更多像名誉员工的状态。”

时间不等人，在团队倾注所有资源在阿里星球时，几个对家早就开始在版权领域跑⻢圈地，而虾米音乐在这场战争中直接缴械投降。

早在版权政策出台之前，2014 年，QQ 音乐就已经开始接触 “三大”(索尼、环球、华纳)，此前国内唱片公司从未与国际唱片公司达成过合作。2014 年 11 月，QQ 音乐敲定了与华纳音乐集团的战略合作，此后一个月，QQ 音乐又拿下索尼音乐在中国大陆地区的数字音乐版权推广、管理及分销业务。2017 年 5 月，腾讯音乐与环球音乐集团达成战略合作，拿到中国大陆的独家版权。至此，腾讯音乐将三大悉数收入囊中，树起了行业内难以撼动的版权壁垒。

但腾讯音乐仍旧没有停步，而是试图突破独家版权协议的时间限制。在 2018 年底赴美上市之前，腾讯音乐向华纳和索尼音乐定向发行了 2.2 亿美元股票，这项交易直接帮助腾讯和华纳、索尼绑定了更 稳固的合作关系。

网易云音乐虽然没有像 QQ 音乐一样财力雄厚、出手阔绰，但也曾在 2018 年 2 月底，趁阿里音乐与华研音乐版权合作到期之际，出手接盘。

阿里音乐在版权争夺上节节败退，一方面，过少的用户基础无法吸引版权方，另一方面，“阿里音乐不会花那么大成本的版权采购，给一个只有一两百万 MAU 的产品”，小赫说道。可以看到的是，2018 年后，虾米音乐在各类音乐榜单几乎全部垫底。

虾米音乐再无翻身之力，公司内部也开始重新审视这款产品，还有没有必要继续运营下去? 如果没有，该如何结束? 小赫告诉搜狐科技，“去年的时候，虾米的人就一直在被调到其他项目，一直被边缘，优先级甚至还不如一个 10 万 DAU 的创业项目 “鲸鸣”(今年已停止运营)，是一个在线 K 歌产品。”而上述阿里大文娱前员工则表示，优酷一些热剧的 OST 原声，虾米都经常拿不到版权，却在 TME(腾讯音乐)首发。

内部的⻛吹草动直接反应在了公司层面动作。去年 6 月，虾米音乐被从阿里大文娱板块移出，划归到了阿里创新事业群下，同年 9 月，阿里全资收购网易考拉的同时，还以阿里巴巴、云峰基金等投资网易云音乐 7 亿美元，获得了后者约 10% 的股份。向网易云的这笔投资直接引起外界对 “阿里是否放弃 虾米音乐”的猜测。

去年拿到阿里的投资后，网易云音乐明显变得阔绰起来，有了大展拳脚的机会，开始加速扩张。

开年以来，网易云已经接连买下《歌手》、《声临其境》、《朋友请听好》及《我们的乐队》等流 量综艺的独家音乐版权。3 月 13 日，网易云音乐还与日本吉卜力工作室达成合作，获得《⻰猫》和 《千与千寻》等宫崎骏作品音乐的全面授权，两周后，又和滚石唱片达成合作。大手笔买版权的同时，网易云还推出了 k 歌业务，上线 “音街”App。

起初，同样以专业独立音乐人为定位的网易云音乐，头部版权方面也曾一度是短板，补足头部，是扩张的前提，“大众听音乐，是非常中心化的，头部效应非常强，一个周杰伦可能比过所有独立音乐人。”小赫感到唏嘘，“体量大的产品，肯定越通俗，小而美的东⻄，在大公司的生存空间又很有限。”

如今，网易云在阿里的输血中加速成⻓，而虾米音乐则不可避免地被抛弃。”虾米的工作人员是真的懂音乐、爱音乐的。大家都知道虾米发展不好，现在还留在那里的，都是真爱。”上述前员工感叹。看起来，虾米从未走到过舞台中心，但需要它的那帮人也从未离开。虾米之后，小赫已经打算不再 深度使用任何音乐播放器了，“看到一些人推荐什么音乐，就去搜来听听看，觉得好的，就把音乐人 收藏下，然后再搜搜相关厂牌还发行了其他什么。”

（应受访者要求，文中小赫为化名）