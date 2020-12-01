华为：不到 3 个月，EMUI 11 升级用户数已突破 1000 万

IT之家 12 月 1 日消息 据 @华为 EMUI 官微消息，自 9 月 10 日 HDC 发布首个内测版本以来，不到 3 个月时间 EMUI 11 升级用户数已突破 1000 万。

IT之家了解到，在 9 月 10 日的华为开发者大会 2020 上，华为正式发布了 EMUI 11 系统。EMUI 11 系统主打三大亮点：因人而艺，AOD 焕然一新、沉浸艺术主题；因人而宜，一镜到底流畅动效、自然舒适手势导航、多感协同声振一体；因人而易，智慧多窗、多屏协同键鼠共享。

在 UX 设计上，EMUI 11 不仅带来了众多艺术风格主题和 DIY 的 AOD，还推出了更为全面的 “智慧多窗”，更在动效和多感官协同上，为用户带来了全新视听触交互体验。动效设计上，EMUI11 把电影里的 “一镜到底”放进了手机之中，让用户的视觉和交互更为聚焦，带来更高效的操作。

EMUI 11 充分借鉴了鸿蒙 2.0 的分布式技术，能够实现更多不同设备的互联互通。EMUI11 创新全场景应用，可实现多屏互动。EMUI 11 多屏协同功能进一步升级，在电脑上也将可以打开手机应用的多窗口内容，比如，你可以通过一个窗口播放网课直播视频，另一个窗口打开备忘录记录老师说的重点，同时第三个窗口还可以与朋友互动，交流网课内容或偶尔回复工作信息。此外，EMUI 11 支持 PC 平板协同。用户不仅可以通过 PC 的键盘和鼠标编辑平板界面的文档，还可以直接用触控笔标记和绘画。比如，在开会中可将展示文档拖拽到平板界面上，通过平板可以便捷的展示和讲解，还可以同时在平板上直接标记和修改，办公效率的提升显而易见。

因为共享了分布式技术，搭载 EMUI 11 的手机可与 HarmonyOS 智能家居设备快速连接，带来极速配网、智能交互和服务直达的便捷体验。

早在 EMUI10，TEE OS 安全内核获全球商用 OS 内核最高安全等级的 CC EAL5 + 安全等级认证。EMUI 10.1 则是国内首家通过中国 CC EAL4 + 认证的移动终端操作系统。

隐私方面，EMUI 11 新增照片分享脱敏、隐私备忘录功能。照片分享脱敏功能，用户通过华为分享发送给朋友照片时，可以选将照片拍照地址、时间以及设备等信息抹去。隐私备忘录，用户可以对备忘录中的单条笔记加密，通过身份验证后才能查看内容，更好保护你的小秘密。

EMUI 11 畅连功能也进一步升级，支持畅连拟人化交互、畅连屏幕共享。AI 功能方面，EMUI 11AI 字幕功能支持实时转译英日韩语，追剧更轻松；系统级翻译，支持文本图片即点即译。

华为称，EMUI 11 将适配超过 50 款华为手机，预计装机量超 2 亿台，预计将有 90% 的升级率。华为还称，升级 EMUI 11 的用户将优先第一时间升级到鸿蒙 2.0 系统。