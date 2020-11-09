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轮到麒麟 980 ，华为 nova 5 Pro / 荣耀 20 系列开启 EMUI 11/Magic UI 4.0 内测招募

2020/11/9 19:02:57 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月9日消息 花粉俱乐部今天发布，华为nova 5 Pro 、荣耀20等8款产品开启EMUI 11.0 / Magic UI 4.0版本内测招募。

IT之家获悉，本次参与内测机型包括，华为nova 5 Pro、荣耀20、荣耀20 PRO、荣耀V20、荣耀Magic2、 华为平板M6（8.4英寸）、平板M6 高能版、华为平板M6（10.8英寸）。

【申请注意事项】

1、请务必确保手机 / 平板有 6G 以上的内部存储空间，否则会有升级失败的风险。（存储空间查看方法：设置 > 存储）。

2、请确保您的手机 / 平板没有 ROOT。

3、报名参加本次内测的花粉，请确保当前手机 / 平板版本在招募的基线版本上，具体见【适配机型】。（版本号查看方法：设置 > 关于手机 / 平板，查看版本号信息，如果当前不在基线版本上，请先升级到此版本再进行报名）。

4、请移步至【EMUI 专区 ->升级尝鲜 ->问题反馈 ->《内测版本发布说明及问题收集帖导航》】中反馈，升级尝鲜版块进入方式：

1）手机 / 平板端：“花粉俱乐部 APP”>“论坛”>右上角 “㗊”>“EMUI 专区”>“升级尝鲜”

2）电脑端：“花粉俱乐部 APP”>“版块 >“EMUI 专区”>“升级尝鲜”

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关键词：华为手机EMUI 11

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