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699/399 元，华米推出 Amazfit GTS 2 mini/Pop Pro，现已上架

2020/12/1 14:01:42 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月1日消息 华米今日推出了新品 Amazfit GTS 2 mini 和 Amazfit Pop Pro 手表现已上架各大商城，前者在京东商城售价为 699 元，后者 399 元。

IT之家了解到，华米 Amazfit GTS 2 mini 主打时尚轻薄设计，重 19.5 克，采用 1.55 英寸 AMOLED 屏幕，支持 AOD 全天候显示，支持 NFC，拥有 70 + 运动模式，可提供 14 天长续航，支持血氧饱和度检测、女性健康管理、心率监测等，还可提供 50 + 款在线表盘和专属息屏显示。

Amazfit GTS 2 mini 拥有曜石黑、蔷薇粉、深松绿三种配色，支持 5ATM 防水，续航时间 7 到 21 天，支持京建冀互联互通卡、上海公共交通卡、岭南通、合肥通、武汉通、长安通、潇湘卡、绿城通、驼城通、琴岛通、厦门 e 通卡、吉林通、西藏交通一卡通、哈尔滨城市通、大连明珠卡、赣州通，盛京通、车城通，意即四地的江苏交通一卡通。

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而 Amazfit Pop Pro 采用 1.43 英寸彩屏，可提供 5-9 天续航，同样支持语音助手、50 米防水、女性生理周期管理、、60 + 运动模式、GPS 定位和 NFC 等功能。

Amazfit Pop Pro 重约 31 克，支持小爱同学等功能，售价更便宜一些。

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关键词：华米

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