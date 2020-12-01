腾讯云总裁邱跃鹏：将在西安建立一个全国最大的云研发中心

12 月 1 日下午消息，2020 腾讯全球数字生态大会城市峰会首站落地西安。峰会上，腾讯与西安市高新区签署合作协议。同时，腾讯云计算（西安）有限责任公司正式揭牌。腾讯集团副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏在峰会致辞中透露，腾讯将在西安建立一个全国最大的云研发中心。

腾讯集团副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏指出，在数字经济的高速发展中，新基建是 “路”，数据是 “石油”，新产业和新城市是 “车”，为各行业、政府提供高效的数字化运载能力。通过 “路 - 油 - 车”的协同运转，为数字经济的发展提供新引擎。

西安高新技术产业开发区管理委员会与腾讯云达成战略合作，双方将借助腾讯在云计算、大数据、人工智能等方面的能力，就构建人才培养体系和共建智慧城市展开深入合作，共同推动高新区智慧城市建设。同时，腾讯云计算（西安）有限责任公司揭牌仪式在峰会现场举行，公司主要业务包含量子互联网信息技术、大数据应用软件开发等方面，为加快云计算产品的研发和应用成果转化、促进高新区及西安的整体经济结构化升级提供了良好支撑。预计今年年底，公司人员规模有望突破 1000 人，是腾讯最重要的云研发中心之一。

作为腾讯第一个全国最大的研发中心，西安未来将吸引更多当地客户和合作伙伴的加入，进而推动全市各行业数字化转型升级，加速西安经济高质量发展。腾讯也将进一步加大在西安的投入。腾讯拟在西安浐灞成立内容标准化运营的全资子公司，将逐步为西安引进腾讯内容产业生态，通过图文、短视频等内容运营，承载内容分类、内容标准化、内容分发等功能业务板块，通过有效整合深度挖掘潜内容创意、内容制作等关联业务的发展。子公司在本地拟招聘千人规模的内容运营团队，形成内容运营产业的全链条布局，进一步发挥产业集聚效应。

2020 年 8 月，腾讯发布未来城市解决方案 WeCity2.0 版本，并提出 “新空间、新治理、新服务”理念，表示要兼顾治理与增长，从帮助公共服务数字化转型到发力经济社会的全面数字化，助力文旅、医疗、交通、教育等产业发展。

峰会现场，腾讯云副总裁罗朝亮表示，腾讯将继续深耕垂直领域智慧场景，推动 WeCity2.0 在西安的融合落地，打造集城市体征、一图多景、综合指挥、有呼必应等功能于一体的 “一网统管”平台，并通过 “国家政务服务平台”、“秦务云”等移动服务平台，增强 G、B、C 三端用户的群体感知，帮助西安构建城市有机生命体，实现有温度的连接。

具体来说，腾讯云帮助打造了陕西省政府办公厅移动办公信息平台（简称 “秦务云”）。通过 “秦务云”，陕西省实现了办公厅用户的统一认证、行政表单等基础功能。目前，官方数据显示，“秦务云”共接入应用系统 17 个，纳入省级政府部门、单位、媒体、地市共计 1008 家；注册用户总数 5200 余人，活跃用户数 2000 余人，成为组织在线、沟通在线、业务在线、决策在线的移动网络时代 “网上政府办公厅”。