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十铨公布 DDR5-4800 内存：功耗降低 10%，支持 ECC

2020/12/1 15:16:18 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 1 日消息 根据外媒 TechPowerUp 的消息，十铨将于 2021 年发布 ELITE 系列 DDR5 内存，首款产品是 16GB DDR5-4800 内存。

据介绍，十铨首款 DDR5 内存的电压为 1.1 V ，容量为 16GB，频率为 4800 MHz 。相比之下上代的默认电压为 1.2 V 。

官方表示，新一代内存的数据传输速率提高到 4,800-5,200 Mbps，提高了 1.6 倍，同时降低了 10% 的功耗。现在，支持错误检查和纠正技术 (ECC)的 DDR4 内存需要在 PCB 上安装一个额外的芯片，而 DDR5 支持芯片内 ECC，极大地提高了系统的稳定性。

IT之家了解到，目前的 AMD 和英特尔消费级产品均不支持 DDR5 内存。集邦咨询曾表示，对于英特尔和 AMD 两大平台来说，由于受限 BOM 总成本结构，新一代内存要到 2022 年才能落实，这意味着 DDR5 在今、明两年都仅停留在产品开发与验证阶段。

爆料消息称英特尔 12 代酷睿 Alder Lake (ADL)混合架构处理器将分为 Alder Lake-P 和 Alder Lake-S 两大类，分别用于移动端和桌面端，支持了 DDR5 内存。

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关键词：内存

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