苹果 M1 芯片 Mac mini 拆解：0 热管散热，内存不可升级

IT之家 11 月 18 日消息 搭载 M1 芯片的 Mac mini 现已上市，不少用户已经拿到了产品，Youtube 用户 Brandon Geekabit 现已发布了这款迷你主机的拆解视频。

新款 Mac mini 设计与老款几乎相同，打开后盖之后就可以看到内部设计了。由于新主板更小，即使 mini 的机身内也有了不少未利用的空间。在散热规格上，新款 Mac mini 的散热鳍片直接与 CPU 接触，然后由风扇将热量吹出。

▲上图是 2018 款的 Mac mini，图片截取自 Snazzy Labs 的 Youtube 视频

2018 款的 Mac mini 采用了热管导热设计，但风扇和散热鳍片的尺寸与新款几乎相同。另外值得注意的是，2018 款的 Mac mini 有内存插槽，支持内存扩展，而新款内存、SSD 皆集成在主板上。

如上图所示，新款 Mac mini 的主板很小，苹果仍为其配备了与上代相同的最高 150W 持续输出的电源。

IT之家了解到，外媒 AnandTech 对新款 Mac mini 进行了功耗测试，空载时整机约为 4 W，满载 31W。在性能方面，散热更高的 Mac mini 对比无风扇的 MacBook Air 也没有明显优势。

相关阅读：

《苹果 M1 芯片 Mac mini GPU 测试：3DMark 超 GTX 1650，《古墓丽影》73 fps》

《苹果 M1 芯片 Mac Mini 功耗测试：空载 4W，满载 31W》

《苹果 M1 芯片 Mac mini 外媒评测：解压缩性能超 Mac Pro》