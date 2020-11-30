华擎与雷蛇推出联名款游戏主板：原生整合 Razer Chroma RGB 灯效

IT之家 11 月 30 日消息 根据华擎官方的消息，今天雷蛇和华擎科技宣布携手推出全球第一款「Razer Edition」的 AMD 芯片组主板 - 「X570 Taichi Razer Edition」以及「B550 Taichi Razer Edition」。

官方表示，Razer Edition 主板是 Razer 首度跨界主板产品，也是全球第一款原生整合 Razer Chroma RGB 灯效的主板。

华擎称，Razer Edition 将推出 AMD X570 和 B550 两款芯片组产品。完美整合了 Razer Synapse 3，同时，为了完全激发 AMD Ryzen 5000 系列桌面级处理器的潜力，华擎进一步强化供电模块，配备 16 相数字供电，并加上 Dr. MOS，为 CPU 带来稳定、强大的电源，在彻底发挥强悍性能的同时保持最理想的温度环境。网络部分也得到巨幅升级，Killer LAN 和 Killer WiFi 将为玩家们带来游戏上的压倒性优势。Taichi – Razer Edition 所配备的 Killer Ethernet E3100 和 Killer Wi-Fi 6 AX1650 是为专门追求极致效能的玩家所设计的网络芯片，能及时自动分配网络封包并调整优先权，提供玩家们不间断的网络娱乐体验。

IT之家了解到，雷蛇的 Razer Chroma RGB 支持超过 500 种装置、150 种原生整合 Chroma RGB 的游戏。目前，华擎尚未公布联名卡主板的上市时间和价格。