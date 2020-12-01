中国铁路：各大火车站自动售票机已支持快速退票

IT之家12月1日消息 据中国铁路发布，近日各大火车站完成设备升级，自动售票机增加电子客票退票功能，旅客可办理未打印报销凭证且为电子支付的电子客票退票业务。

如何在售票机上退票？

在自动售票机主页面点击 “退票”选项开始退票。

点击 “退未打印的车票”，读取身份证信息。

▲点击 “退未打印的车票”进入身份证件读取页面。

▲将身份证件放置在自动售票机身份证件识读区。

▲自动售票机暂仅支持 “中国居民身份证”“港澳台居民居住证”“外国人永久居留身份证”三种证件退票。

选择需退票车次。

▲确认您所需退票车次，点击圆圈选定。

▲点击 “确认退票”，进入下一步。

确认退票。

▲再次确认所退车票信息，确认无误后点击确认退票。

▲退票成功

IT之家获悉，中国铁路温馨提示：目前自动售票机退票功能尚未完善，若您的车票无法在自动售票机办理退票，请到人工售票窗口办理。

退票途径还有哪些？

1、办理退票都有哪几种途径？

可通过铁路 12306 官方网站、手机客户端、自动售票机 、人工窗口办理进行办理。

2、如何在网上办理退票？

购买电子客票的旅客，可通过 12306 网站（含手机客户端）在不晚于票面发车时间前 25 分钟办理退票。

在车站窗口、自动售票机等途径购买电子客票的旅客也可通过该方法办理。如果不是铁路 12306 网站（含手机客户端）的注册用户，按提示刷脸认证即可同步订单。

3、办理退票的注意事项？

如果换取了报销凭证，您可通过铁路 12306 网站（含手机客户端）先行在线办理退票，自办理之日起 180 天内，前往铁路任一火车站窗口办理退款手续。同时交回报销凭证。

退票需要凭购票时所使用的身份证原件办理。

4、退票费怎么算，钱款退到哪里？

在票面乘车站开车时间前 48 小时以上的按票价 5% 计算，24 小时以上、不足 48 小时的按票价 10% 计算，不足 24 小时的按票价 20% 计算。

退票费是原路退回的，也就是说您使用银行卡付的票款就退到银行卡内，微信付款就退到微信里，现金付款当然是退还现金啦。

5、哪些情况下，免费退票？

距开车时间 15 天以上的车票不收退票费。停运列车不收退票费。乘坐晚点列车的旅客到窗口办理退票时不收退票费。