1199 元起，网易有道发布词典笔 3：超快点查、互动点读

12 月 1 日晚间消息，网易有道今天发布智能硬件网易有道词典笔 3，“超快点查”提升查词效率，“互动点读”功能实现绘本点读的可视化交互，该产品的起售价为 1199 元。网易有道 CEO 周枫在接受采访时谈到了网易有道在硬件和课程营销上的策略。

有道词典笔 3 从扫描的交互方式直接简化到用笔 “点击一下”即可完成查词。并且词典笔 3 无须接入 Wi-Fi 即可实现查词，适用于无网络的学校环境。为了满足更多学习场景下的需求，网易有道词典笔 3 新增 “互动点读”功能，互动点读功能将孩子日常绘本内容实现了动画效果，让纸质绘本变成随点随播的英文动画片。

有道词典笔 3 兼容了 OCR（光学字符识别）与 OID（光学辨识码）的自动判断与识别，可同时识别红外光与可见光。有道词典笔 3 可以识别出 30 多种字体，包括常见的教材、课外读物等书籍以及各类花体字、异体字。有道词典笔 3 的起售价为 1199 元，专业版售价为 1499 元。

网易有道 CEO 周枫在接受采访时表示，长期来看智能学习硬件肯定是可以成为流量入口。目前词典笔基本上已经成为面向儿童学生的第三大学习品类，前两个是儿童手表和学习平板。他认为，智能学习硬件产品最重要的三个方面是硬件本身，内容和算法。“但我们不一定要鼓吹技术，虽然我们是一批干技术的人，但从来不觉得技术能解决所有问题。”

周枫透露，网易有道目前已经在尝试硬件和课程之间的相互导流，在硬件包装里网易有道提供了课程的手册，但是并不是向用户强行推荐。周枫认为，硬件用户的量级会比较大，而课程用户量的池子并不大，即便是行业内第一第二的公司，每一个课程的用户量也就不到几百万，但是硬件用户量却很大，而且客单价相对较高。

但是另外一方面，硬件和课程都是满足用户学习需要的形态。此前，硬件的整体规模比课程小很多，而周枫认为，硬件的整体规模正在变大，而两者实际上是互相推动的关系，所以一家公司只有课程没有硬件或者只有硬件没有课程，得到的好处会少一些。“我们不认为课程是硬件底下的东西，做硬件也不就是为了做课程。”周枫说。

谈到教育行业以及网易有道本身的亏损，周枫表示，现在是投入阶段，愿意投入是因为更清楚地看到了用户需求。“在快速增长的时候，带来一些亏损，如果速度慢下来，财务状况就会改善非常多，或者说就能赚钱，目前是这么一个情况。”周枫认为，总体上大家都比较看好市场，所以才愿意投入。“在线教育行业的潜能多大我不知道，但是还不错。”周枫说。