北京、上海地铁乘车二维码实现互联互通：支付宝技术加持

IT之家12月1日消息 12 月 1 日下午，“北京、上海地铁乘车二维码互联互通”启动仪式分别在两地以云连线方式举行。

12 月 1 日起上海又将与北京地铁乘车二维码实现互联互通，范围包括北京、上海城市轨道交通所有运营线路及车站。

至此，上海市民使用 METRO 大都会 APP 不仅可以乘坐上海轨道交通，还可以刷码畅行北京地铁；而北京市民也可以使用亿通行 APP，刷码便捷乘坐上海城市轨道交通。在支付宝技术支持下，地铁互联互通克服跨区域兼容、结算等难题，市民相当于有了一张地铁 “通票”。

IT之家获悉，自 2018 年 12 月 1 日，互联互通启动以来，上海地铁二维码已实现与长三角所有城轨以及青岛、兰州等 13 个省市互通，总里程达 1646 公里，占全国所有地铁城市的 30%，累计服务约 610 万人次。

此前长三角等各城市轨道交通（上海、杭州、宁波、温州、合肥、南京、苏州、无锡、徐州、常州，以及青岛、兰州等）实现了二维码互联互通。

1、什么是京沪地铁乘车二维码互联互通？

京沪地铁乘车二维码互联互通是指亿通行 APP 或者 Metro 大都会 APP 不仅支持乘客在本地地铁刷码乘车，还支持乘客在京沪两地的城市轨道交通刷码乘车，无需下载、更换其它 APP，京沪跨城地铁出行更便捷。

2、京沪地铁乘车二维码互联互通的开通范围是什么？

北京、上海城市轨道交通所有运营线路及车站。

3、京沪两地什么 APP 版本支持互联互通？

亿通行 APP 版本需升级到 4.5.0 版本后，Metro 大都会 APP 需升级到 2.4.08 版本后，方可支持京沪两地乘车二维码互联互通业务。

4、使用亿通行 APP 乘坐上海地铁能否享受当地优惠？

按照优惠本地化原则，乘客使用亿通行 APP 乘坐上海城市轨道交通不享受当地优惠。同样，乘客使用 METRO 大都会 APP 乘坐北京城市轨道交通也不享受当地优惠。

5、使用亿通行 APP 在上海地铁的乘车消费记录是否可累计享受北京轨道交通月度累计折扣优惠？

不可以。乘客使用亿通行 APP 在北京、上海跨城的地铁消费记录不可叠加。月度累计折扣优惠仅为乘客在北京城市轨道交通乘车的优惠政策，按照优惠本地化原则，使用亿通行 APP 在上海地铁的乘车消费记录不计入北京轨道交通月度累计消费，不享受北京轨道交通阶梯折扣优惠。

6、京沪地铁二维码互通了，是否意味着原先和上海、北京互联互通的乘车二维码也能互通了？

暂不可以。此次京沪地铁二维码互联互通是指亿通行 APP 或 Metro 大都会 APP 支持乘客在原有的城市交通刷码乘车之外，新增了京沪两地跨城市的轨道交通刷码乘车。即亿通行 APP 新增了上海地铁扫码乘车，Metro 大都会 APP 新增了支持北京地铁扫码乘车。此外，北京、上海将共同推动与其他区域地铁二维码的互联互通工作。