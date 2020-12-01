【IT之家开箱】技嘉 RTX 3060 Ti GAMING OC PRO 8G 魔鹰图赏

IT之家 12 月 1 日消息 今晚英伟达发布了 GeForce RTX 3060 Ti 显卡，售价 399 美元。IT之家现已拿到了技嘉 RTX 3060 Ti GAMING OC PRO 8G 魔鹰显卡，以下是新卡图赏。

IT之家了解到，技嘉 RTX 3060Ti 魔鹰 PRO正面采用了风之力三风扇，配备特殊刀锋扇叶，支持正逆转功能。

技嘉风之力散热系统搭载 3 个 80mm 特殊刀刃式风扇，显卡内置 5 根高性能纯铜导热管、热管直接接触 GPU 导热。

显卡侧面有技嘉 LOGO，支持RGB灯效，支持1677万色的变化，还可通过软件设定各种个人喜好的模式。

技嘉 RTX 3060Ti 魔鹰 PRO采用了8+6pin供电。

技嘉 RTX 3060Ti 魔鹰 PRO采用了全尺寸金属背板，为 PCB 带来更全面的保护，同时给显卡带来炫酷的外观。延长的散热鳍片可以让风流通过，提升散热能力。

参数方面，技嘉 RTX 3060Ti 魔鹰 PRO显卡有 4864 个 CUDA 核心，核心频率为1770MHz，作为对比，公版频率为1665MHz。这两款卡都基于相同的 GA104 GPU，显存为 8GB GDDR6 256 bit 14 Gbps。