【IT之家评测室】碾压 2080 SUPER：技嘉 GeForce RTX 3060Ti 魔鹰 PRO 显卡评测

英伟达在 12 月 1 日正式解禁了 GeForce RTX 3060 Ti 显卡，这次英伟达同时公布了公版与非公版 GeForce RTX 3060 Ti 产品，根据官方的数据，GeForce RTX 3060 Ti 显卡整体性能与 RTX 2080 SUPER 相当，但实际价格只有 RTX 2080 SUPER 上市价格的一半。这样的性价比优势直接将 RTX 2080 SUPER 拍死在沙滩上。

当然，GeForce RTX 3060 Ti 的出现无疑也是英伟达抗衡 AMD 的又一款产品，AMD 在推出 RX6000 系列显卡后，无疑对英伟达造成了巨大的压力。对于今年的等等党来讲，突然间这么多显卡的集中上市，也同样让他们多了更多的选择。作为未来 30 系列显卡的主流产品，RTX 3060 Ti 同样引入了英伟达第二代光追引擎，对于想要体验光追游戏的玩家来讲，RTX 3060 Ti 未来很长一段时间将成为主流游戏玩家的选择。

作为首批上市的 GeForce RTX 3060 Ti 显卡，IT之家已经拿到技嘉 GeForce RTX 3060Ti GAMING OC PRO 8G 魔鹰显卡（以下简称 “技嘉 RTX3060Ti 魔鹰 PRO”），接下来，我们通过技嘉 RTX3060Ti 魔鹰 PRO，一起来看看 RTX 3060Ti 显卡实际表现如何。

外观

技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 外观与魔鹰系列推出的 3070、3080、3090 外观基本一致，由于 RTX 3060 Ti 采用的 PCB 板更加短小，因此技嘉 RTX3060Ti 魔鹰 PRO 很大一部分都是用于散热的。这次技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 显卡内有 5 根高性能纯铜导热管，导热管与 GPU 核心紧密接触，大量的散热鳍片配合技嘉风之力三风扇散热系统，可以实现高效散热。

技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 显卡的三个散热风扇尺寸达到 80 毫米，采用了特殊的刀刃式风扇，其中两侧风扇采用逆时针方式旋转，中间风扇采用顺时针方式旋转，三个风扇配合在显卡上下两侧形成独立风道，实现高效散热。

技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 延长的散热鳍片配合背板的镂空设计，可以让风流通过，提升散热能力。

技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 背部全尺寸金属背板的引入增加了 PCB 板的强度，同时也能给显卡带来更加时尚炫酷的外观。

在技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 顶部风扇部分有着支持 RGB 光效的技嘉 logo，用户可以使用技嘉官方的灯光调节工具 RGB Fusion 2.0 工具实现 1677 万色变化。在顶部 PCB 板中间部分，技嘉提供双 BIOS 模式切换，支持静音模式和 OC 模式，出厂默认开启 OC 模式。

技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 显卡采用数字供电设计，可以有效降低 MOSFET 的工作温度，每个 MOSFET 都提供过温保护和负载平衡，配合其他元件，可以实现更稳定的性能输出和更加长久的使用寿命。供电方面，技嘉 RTX3060Ti 魔鹰 PRO 显卡采用 6+8 Pin 供电设计，相比于 30 系列目前公布的其他显卡，技嘉 RTX3060Ti 魔鹰 PRO 所需要的电量更小些。

接口方面，技嘉 RTX3060Ti 魔鹰 PRO 显卡支持 2 个 DP 1.4 接口、2 个 HDMI 2.1 接口。接下来，我们再通过理论表现和实际游戏跑分来看一下技嘉 RTX3060Ti 魔鹰 PRO 表现如何。

理论性能

英伟达 RTX 3060 Ti 采用了基于三星 8 纳米工艺制成的 GA104 核心，晶体管数量高达 174 亿个。英伟达 RTX 3060Ti 显卡采用了基于 NVIDIA Ampere 架构的 SM 单元。

NVIDIA Ampere 架构搭载了多项处理技术，包含最新的可编程着色器、第二代光追核心和第三代张量核心。其中，最新的可编程着色器每秒处理能力达到 16.2 Shader- TFLOPS，第二代光追核计算能力达到 31.6 RT-TFLOPS，第三代张量核计算能力达到 129.6 Tensor- TFLOPS。

英伟达所采用的光追核可以带来更加真实的游戏光线效果，英伟达在 NVIDIA Turing 架构中正式引入这一技术，如今在 NVIDIA Ampere 架构上，这已经是英伟达第二代的光追技术。而张量核则是显卡的 AI 大脑，GPU 可以通过张量核加速深度神经网络处理功能的线性代数，而这又是现代 AI 技术基础。基于 NVIDIA Ampere 架构张量核可以用于 AI 超分辨率的 NVIDIA DLSS 技术以及 NVIDIA Broadcast 技术。

接下来，我们再来看看 RTX3060Ti 魔鹰 PRO 的具体参数，RTX3060Ti 魔鹰 PRO 采用了 38 个 SM 单元，包含 4864 个流处理器，152 个第三代张量核，38 个第二代光追核，152 个纹理单元，80 个光栅处理单元。核心频率上，RTX3060Ti 魔鹰 PRO 最大频率为 1770MHz，相比于公版 1665MHz 有 105MHz 的提升。显存方面，技嘉 RTX3060Ti 魔鹰 PRO 采用三星 8GB GDDR6 显存，显存频率为 14000MHz，显存位宽为 256bit，显存带宽为 448GB/s。支持 PCIe 4.0、HDMI 2.1。RTX 3060 Ti 的 TGP 为 200W，技嘉官方建议魔鹰 3060 Ti 配备一个 650W 以上的电源。

接下来，我们通过 3DMark 来看一下 RTX3060Ti 魔鹰 PRO 的理论表现，IT之家此次评测技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 的硬件平台配置如下：

以下为技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 3DMark 的跑分情况：

通过 3DMark 理论测试我们看到，无论是基于 DX12 的 Time Spy 测试还是基于 DX11 的 Fire Strike 测试，技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 的理论性能都已经超过了上一代次旗舰显卡 RTX 2080 SUPER，技嘉 RTX3060Ti 魔鹰 PRO 实际表现更加强悍，在部分测试场景下跑分已经非常接近 RTX 2080Ti。

接下来，我们使用 FurMark 对技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 显卡进行烤机测试，测试期间技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 显卡最高温度仅为 61 度，并且这还是在没有手动调节风扇转速情况下进行。烤机测试期间峰值功耗接近 230W。对于大部分玩家来讲，这个功耗表现还是可以接受。

接下来，我们再通过实际游戏体验看看技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 的表现如何。

游戏性能

接下来，我们通过几款游戏来看一下技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 的具体表现，这里IT之家选择了《光明记忆》、《边境》、《古墓丽影：暗影》、《刺客信条：奥德赛》、《地铁：逃离》几款游戏对技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 进行测试。

由于这几款游戏都自带基准测试工具，因此我们测试选取 2K 场景下手动最高画质并开启最高质量的光线追踪和最高质量的 DLSS。测试对比非公版版的 RTX 2080Ti、公版的 RTX 2080 SUPER 以及公版的 RTX 3080。

在《光明记忆》基准测试中，同平台下技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 2K 场景下平均帧率为 46 帧；而非公版的 RTX 2080Ti 在 2K 场景下跑分为 41 帧，RTX 2080 SUPER 在 2K 场景下跑分为 37 帧。

在《边境》基准测试中，同平台下技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 2K 场景下平均帧率为 48.5 帧；而非公版的 RTX 2080Ti 在 2K 场景下跑分为 49.7 帧，RTX 2080 SUPER 在 2K 场景下跑分为 45.1 帧。这里我们看到技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 与非公版的 RTX 2080Ti 跑分几乎打平。

在《古墓丽影：暗影》基准测试中，同平台下技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 2K 场景下平均帧率为 73 帧；而非公版的 RTX 2080Ti 在 2K 场景下跑分为 70 帧，RTX 2080 SUPER 在 2K 场景下跑分为 55 帧。性能表现上，技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 反杀 RTX 2080 Ti。

在《刺客信条：奥德赛》基准测试中，同平台下技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 2K 场景下平均帧率为 69 帧；而非公版的 RTX 2080Ti 在 2K 场景下跑分为 70 帧，RTX 2080 SUPER 在 2K 场景下跑分为 58 帧。技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 再次与 RTX 2080 Ti 几乎扯平。

在《地铁：逃离》基准测试中，同平台下 RTX3060Ti 魔鹰 PRO 2K 场景下平均帧率为 40.81 帧；而非公版的 RTX 2080Ti 在 2K 场景下跑分为 49.53 帧，RTX 2080 SUPER 在 2K 场景下跑分为 34.11 帧。相比于 RTX 2080Ti，技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 与其最大的差距无疑是在显存上，这里我们也看到，整体性能表现 RTX3060Ti 魔鹰 PRO 已经碾压 RTX 2080 SUPER。

根据多款游戏的对比我们看到，技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 显卡在支持光追和 DLSS 游戏中表现均胜于公版的 RTX 2080 SUPER 产品，这一点几乎是碾压式的优势，甚至在一些游戏场景下，RTX 3060Ti 实际表现已经与 RTX 2080Ti 难分伯仲。这很大一部分原因还是源自非公版产品良好的散热表现以及更高的主频。

总结

技嘉 RTX 3060Ti GAMING OC PRO 8G 魔鹰显卡相比于上一代 20 系列次旗舰显卡 RTX 2080 SUPER 在性能表现上有着巨大的提升，各项性能表现近乎碾压式的超越。这也是英伟达 Ti 后缀的显卡带个我们的惊喜体验。

从英伟达 RTX 30 系列各个型号显卡核心的选择可以窥见，RTX 3060 Ti 的任务更多的是将光追体验进一步平民化，让更多的人买得起、体验得到更高的光追游戏体验。

RTX 30 显卡在未来的两至三年时间内，将会减负光追普及的重任，相比于 RTX 20 系列更加便宜的价格，这无疑成为更多人升级显卡设备的理由。尽管 RTX 3080 和 RTX 3070 在价格上已经足够诚意，但光追的体验应该进一步下探，覆盖所有价格段需求的用户，而技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 作为首批上市的 RTX 3060Ti 显卡，则肩负着这样的重任。