雷军：小米 11 全球首发骁龙 888 处理器，拥有各种硬核技术

IT之家 12 月 1 日消息 高通在 2020 骁龙技术峰会上正式发布了骁龙 888 旗舰平台处理器，将支持下一代旗舰智能手机。提供完全集成式的 5G 调制解调器。

骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，采用 X60 5G modem 基带，支持 WiFi 6E、Bluetooth 5.2。

小米已经预告了下一款旗舰手机小米 11 手机将搭载骁龙 888。

小米创始人、董事长兼首席执行官雷军表示，“骁龙 888 是高通有史以来最强大的移动平台。除了业界领先的 5G 连接能力，它还在 AI、游戏和相机方面带来了突破性的突破和创新。我很高兴我们的新旗舰智能手机小米 11 将成为首批搭载骁龙 888 的设备之一。这是我们的又一款前沿产品，将搭载各种硬核技术。”

小米CEO雷军在微博上也宣布，小米 11 全球首发骁龙 888 处理器，敬请期待。

IT之家获悉，骁龙 888 将采用高通骁龙 X60 调制解调器，该调制解调器采用 5nm 工艺，以获得更好的功率效率，并改善 5G 载波聚合，跨毫米波 mmWave 和 6GHz 以下频段的频谱。支持全球多 SIM 卡，支持 SA 独立、NSA 非独立和动态频谱共享。

骁龙 888 搭载第六代 AI 引擎（在 “重新设计的”高通 Hexagon 处理器上运行）和第二代传感中枢，达到 26 TOPS。在游戏方面，高通将推出第三代骁龙 Elite Gaming，支持 144fps 游戏，桌面级渲染。

高通预览了骁龙 888 将实现的新摄影功能，包括由于更新的 ISP，支持更快的十亿像素级处理速度，用户能够以每秒处理27亿像素的速度拍摄照片和视频，即每秒捕获120帧且每帧都是1200万像素，高通表示，在图像处理方面比上一代快了 35%。