雷军晒骁龙 888 处理器实物：代号 SM8350

IT之家 12 月 2 日消息 在夏威夷举办的骁龙技术峰会上，高通正式发布了新一代旗舰芯片骁龙 888，小米创始人、小米集团董事长兼 CEO 雷军宣布，小米新旗舰（或为小米 11）将首发高通骁龙 888 旗舰处理器。

雷军今天在微博晒出了一张特别的开箱图：骁龙 888。仔细看能够发现，芯片上印有 SM8350 的代号。

雷军称：“这块小小的芯片，拥有了百亿级的晶体管，汇集多种尖端科技，这是高通迄今为止最强悍的移动平台。小米 11 将首发这款芯片，并很快与大家见面。”雷军还表示，这款芯片很值得收藏，想要的请评论 “小米 11 首发骁龙 888”，选 1 位粉丝送出。

骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，采用 X60 5G modem 基带，支持 WiFi 6E、蓝牙 5.2。

IT之家了解到，另据数码博主 @数码闲聊站 透露，小米 11 系列将很快发布，比三星快特别多。并且骁龙 888 非首发机型在 1 月，小米有独占期。