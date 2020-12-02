没叫骁龙 875 ，小米雷军：高通一个月前称下一代 SoC 可能改叫骁龙 888 ，当时我非常吃惊

IT之家 12 月 2 日消息 在夏威夷举办的骁龙技术峰会上，高通正式发布了新一代旗舰芯片骁龙 888，小米创始人、小米集团董事长兼 CEO 雷军宣布，小米 11 将首发高通骁龙 888 旗舰处理器。

雷军今天透露，一个月前高通来和小米讨论，下一代 SoC 可能改叫骁龙 888。当时，我还是非常吃惊。雷军还发起投票问大家喜欢骁龙 875 还是骁龙 888。投票显示，有 56% 的用户喜欢骁龙 888，有 44% 的用户喜欢骁龙 875 这个名字。

骁龙 888 芯片上印有 SM8350 的代号。为何这代芯片的命名为骁龙 888 而非骁龙 875，高通对此表示，原因是在中国，888 是一个非常幸运的数字。

骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，采用 X60 5G modem 基带，支持 WiFi 6E、蓝牙 5.2。

作为骁龙 8 系列最新产品，骁龙 888 集成高通第三代 5G 调制解调器及射频系统——骁龙 X60，支持全球毫米波和 Sub-6GHz 全部主要频段，以及 5G 载波聚合、全球多 SIM 卡功能、独立（SA）和非独立（NSA）组网模式以及动态频谱共享（DSS）。

骁龙 888 5G 移动平台集成的第六代高通 AI 引擎，包含全新设计的高通 Hexagon 处理器，性能达到了惊人的每秒 26 万亿次运算（26 TOPS）。游戏方面，集成第三代 Snapdragon Elite Gaming，高通称其带来了高通 Adreno GPU 有史以来最显著的一次性能提升。

拍照性能方面，骁龙 888 的 Spectra ISP 支持更快的十亿像素级处理速度，用户能够以每秒处理 27 亿像素的速度拍摄照片和视频，即每秒捕获 120 帧且每帧都是 1200 万像素，与前代平台相比处理速度提升高达 35%。

IT之家了解到，另据数码博主 @数码闲聊站 透露，小米 11 系列将很快发布，比三星快特别多。并且骁龙 888 非首发机型在明年 1 月，小米有独占期。