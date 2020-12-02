骁龙 888 今日发布，高通总裁安蒙：累计已投入 660 亿美元研发经费

IT之家12月2日消息 在今天举行的2020 骁龙技术峰会上，高通正式发布了骁龙 888 旗舰平台处理器。

骁龙 888将采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)的核心架构，GPU 为 Adreno 660，采用完全集成式 X60 5G modem 基带，支持 WiFi 6E、Bluetooth 5.2。

除了骁龙888的发布，在本次技术峰会的首日主题演讲中，高通公司总裁安蒙的开场演讲也透露了一些值得关注的信息。在演讲中，安蒙表示，目前已经有超过700款搭载骁龙的5G终端已经发布或正在开发中，而2021年，高通预计全球5G智能手机出货量将达到4.5亿至5.5亿部，到2022年将超过7.5亿部。

关于骁龙移动平台对智能手机的赋能，安蒙从游戏、AI、拍照、5G等各个方面进行了讲解，例如在游戏方面，安蒙表示目前已经有超过1000款配备Snapdragon Elite Gaming特性的骁龙终端发布，为数以百万的用户带来下一代移动游戏体验。而在AI方面，则已有超过10亿部终端采用了骁龙的AI Engine人工智能引擎，而在5G方面，安蒙着重介绍了高通在推进毫米波应用方面的努力，他表示，与Sub-6G频段相比，毫米波5G的速度会是前者的11倍，如果支持载波聚合，峰值网络速度还能达到原来的2倍。

同时，安蒙还透露，高通在移动技术各个领域的研发投入已经达到660亿美元（约合人民币4337亿元），投入的领域也覆盖智能手机的方方面面，从调制解调器及射频系统到人工智能，从智能图像处理到先进的多媒体技术等。