江苏一卡通 · 常州现已上线 Apple Pay

IT之家12月2日消息 今日苹果 Apple Pay 正式支持金陵通和江苏一卡通 · 常州两种交通卡，用户现可将其添加到卡包使用快捷交通模式出行，无论是乘坐公交、地铁、轮渡和有轨电车均可使用。

南京金陵通IT之家已报道，此处不再做过多讲解。金陵通限时免开卡费至明年 6 月 2 日，5 元起充，支持南京当地换乘优惠，支持宁镇扬片区优惠，片区无换乘优惠，且需要 iOS14 系统。

对于部分小伙伴而言，可能会好奇为什么江苏一卡通要特地标注为 “常州”。因为江苏一卡通由江苏省各地交通卡发行机构分发，包括 13 张卡，组内互享优惠，跨组不享受优惠，可分为 “南京、镇江、扬州”“苏州、无锡、常州”“南通、泰州、盐城”“徐州、连云港、淮安、宿迁” 4 组。

而目前江苏一卡通·常州已支持小米、华为、OPPO、vivo 等厂商的虚拟交通卡支付。

众所周知，使用 Apple Pay 乘坐公共交通分为启用 “快捷交通”模式和不启用 “快捷交通”模式两种，后者即通过终端或闸机处使用面容 ID、触控 ID 或密码来验证购票，目前仅支持杭州、南京和天津。

如何为 iPhone 创建新的交通卡

打开 “钱包”App，然后轻点加号按钮。 轻点 “继续”。在中国大陆，您可能需要创建或更新 6 位数密码。 轻点 “[城市名称] 交通卡”。 选择要充值到交通卡上的金额。如果使用的是交通联合或上海交通卡，可能需要额外收取 RMB 20 的可退服务费。 按照相应步骤在 iPhone 上创建一张新的交通卡。

当然，你也可以选择在 Apple Watch 上使用，无论是创建还是转移均与 iPhone 无差别。

目前，苹果 Apple Pay 已经上线了上海交通卡、京津冀互联互通卡、厦门 e 卡通、天津互联互通城市卡、岭南通 · 羊城通、江苏一卡通 · 苏州、江苏一卡通 · 常州、深圳通、长沙潇湘卡、燕赵通卡、长安通卡、金陵通卡等。