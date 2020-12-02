苹果上线佳节好礼准时达页面，为购买圣诞节礼物的用户做参考

IT之家12月2日消息 据 Macrumors 报道，苹果今天在美国、加拿大、澳大利亚、英国和大部分海外国家的官网上上线了一个页面，标注了用户新预订的苹果（圣诞节）礼物可能的最晚送达的下单日期。中国官网似乎并没有这一类别，可能是因为中国用户并不会太在意圣诞节礼物。

该页面提供了截止日期为 12 月 24 日的 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV、HomePod 和 AirPods 等产品的 “订购截止日期”。

对于部分产品例如 HomePod mini，这个所谓的 “截止订购”的日期已经超过，但在库存有剩余的情况下，用户依然可以选择到店内取货。

IT之家了解到，苹果还宣布，在美国大部分都市地区，从苹果专卖店订购合格现货商品，可在 “两小时送达”服务配送费从 9 美元降至 5 美元，

顾客在结账时可以在官方商城或苹果商店中看到两小时送达的服务，支持 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV 和 HomePod，以及 AirPods、AirPods Pro、Beats 等，但只适用于家附近拥有苹果商店的产品。

▲ 中国地区的苹果 "佳节好礼" 界面