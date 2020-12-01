为了不错过疫情年代的购物季，苹果加速推广快取站

12 月 1 日上午消息，因为美国新冠疫情仍未得到完全控制，苹果为了不错过购物季，开始在加速自己的快取站服务。

▲苹果的快取站构成

在黑色星期五和网络星期一购物节之后，美国近一半的 Apple Store 零售店都增加了快取站（Express storefronts）。根据苹果官方说法，这是在疫情期间高效服务客户的一种临时方法。

担任苹果零售和人力资源的副总裁 Deirdre OBrien 称，在 iPhone 12 发布之前，全球已有 50 个 Apple Store 在 10 月底之前增加快取站。

▲常见的快取站服务

因为秋季感染率不断上升，迫使该苹果公司在 11 月 30 日前就逐步对其在美国的 270 家门店中的 125 家进行了翻新，增加快取站。另外 12 个快取站暂时关闭。

苹果在美国以外设有 239 家商店。在美国以外，快取站已出现在了法国苹果零售店中的 15 家，意大利有 9 家，西班牙有 8 家，荷兰有 2 家，瑞士 1 家。另外英国几乎每个 Apple Store 商店都仅限于收集网上订单，加拿大的六个店都提供快取站和店面提货服务。

▲目前苹果美国近一半店面都提供快取站服务

快取站并不是苹果的首创，目前很多麦当劳餐厅其实也有甜品快取窗口，但苹果没有完全按这个模式来，而是更灵活，例如可在商场门口进行订单交付，加州的三个店甚至可在路边提供服务。也正是因为这种服务模式，使苹果公司在疫情初期就可以重新开设许多商店。由于许多 Apple Store 商店位于郊区购物中心的深处（美国的购物中心通常面积很大），路边快取站甚至可以在停车场附近。