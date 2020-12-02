马斯克：对六年内送人上火星 “非常自信”

SpaceX 首席执行官埃隆 - 马斯克周二表示，对该公司 “从现在起 6 年内”将人类送上火星 “非常自信”。

马斯克在柏林的一次网络直播中说：“如果我们幸运，可能只需要四年。我们希望在两年内送一架无人飞行器去那里。”

这一雄心勃勃的目标与马斯克在 2016 年 9 月国际宇航大会上勾勒的前景一致，当时他说，“如果一切超级顺利，”让人类在火星上登陆 “可能是在 10 年的时间框架内。”

实现他的火星目标的关键是 SpaceX 正在开发的 “星舰”飞船，该公司正在建造的这种不锈钢飞行器目标是一次发射货物和多达 100 人。

与部分可重复使用的 “猎鹰 9 号”和 “猎鹰重型”火箭不同，马斯克的目标是使 “星舰”飞船可完全可重复使用，设想是一种更类似于商业飞机的火箭，在唯一主要成本是燃料的飞行之间有较短的周转时间。

当马斯克在 2019 年 9 月发布第一枚原型火箭时，他估计 “星舰”可能在 2020 年 3 月到达轨道，但现在 SpaceX 预计到 2021 年才会进行第一次轨道飞行试验。

此外，尽管马斯克曾说过 “星舰”今年可能会实现载人飞行，但他后来承认，在此之前还要达到很多里程碑，包括执行 “数百次任务”。