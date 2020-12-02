米哈游《原神》移动端 2 个月吸金近 4 亿美元，日均超过 600 万美元

IT之家 12 月 2 日消息 Sensor Tower 商店情报数据显示，自 9 月 28 日全球同步上市以来，米哈游《原神》移动端 2 个月预估收入达到 3.93 亿美元。

作为一款开放世界 RPG 游戏，《原神》上市即获得全球玩家热捧，首周在移动端吸金 6000 万美元，首月收入高达 2.45 亿美元；次月热度保持稳定，收入近 1.48 亿美元。过去 2 个月，《原神》位列全球移动游戏收入榜第 2 名，仅次于腾讯《王者荣耀》，超越《和平精英》和《PUBG Mobile》，在移动端的日均收入超过 600 万美元。

与上市首月的情况类似，过去 2 个月《原神》收入最高的市场仍是中国，中国 iOS 玩家氪金超过 1.2 亿美元，占移动端全球总收入的 30.5%。海外手游玩家贡献近 2.73 亿美元，占 69.5%。其中，日本玩家贡献了 9800 万美元，占 25%；美国玩家贡献 7400 万美元，占 18.8%。在该游戏收入最高的四个市场 (中国，日本，美国和韩国)，自上市以来，《原神 》位列当地手游畅销榜第 5 名。

IT之家了解到，平台方面，来自苹果 App Store 的收入超过 2.26 亿美元，占 57.5%；Google Play 贡献了 1.67 亿美元，占 42.5%。

尽管上市次月的收入较首月略微下滑，《原神》仍位列全球手游收入榜第 3 名，日均吸金近 500 万美元。凭借过去两个月的收入，该游戏已跻身 2020 年前 11 个月全球手游收入榜第 29 名。作为由中国厂商打造的原创 IP，《原神》已经成为近期全球最瞩目的游戏；凭借米哈游的运营实力，该游戏在未来仍将为业界带来惊喜。