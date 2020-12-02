阿雷西博射电望远镜倒塌，曾是世界最大单碟射电望远镜

北京时间 12 月 2 日消息，刚刚，当地时间 2020 年 12 月 1 日上午 8 时左右，在经过四个月两次电缆故障后，波多黎各最古老的天文学设施阿雷西博 Arecibo 射电望远镜因结构失控而倒塌。据报道，阿雷西博望远镜塔尖折断，悬吊在空中的 900 吨设备平台直线坠落。阿雷西博射电望远镜曾经是世界上最大的单碟射电望远镜。

这架望远镜的标志性天线盘坐落在茂密的热带森林中，今年 8 月，一根电缆坠落，划破了面板，留下了一道巨大的裂口。十一月初，一条主要电缆被折断后，拥有该站点的美国国家科学基金会（NSF）决定对望远镜进行退役以应对损坏。工程师们认为设备重量太大，没有办法安全地保护这座望远镜的不稳定结构。NSF 需要时间来制定一个计划，以便以可控的方式安全地拆除望远镜。

重力终于在当地时间 12 月 1 日早八点完成了 “拆除工作”，NSF 在推文中写道： “ NSF 为这一发展感到难过。” “我们将寻找方法来协助科学界并保持与波多黎各人民的牢固关系。”NSF 补充说，没有受伤报告，安全是重中之重，确认后将提供更多细节。

在建成后的 57 年职业生涯中，阿雷西博望远镜功勋卓著，发现了水星的自转周期、第一个脉冲双星、第一个毫秒脉冲星，证明了中子星的存在，第一次直接观测到小行星影像，辅助发现了第一批系外行星…… 这其中，观测快速旋转的中子星也就是脉冲星的工作，还获得了 1993 年的诺贝尔物理学奖。直到今年，它还在近地小行星防御上发挥着关键的作用。还曾作为场景地出现在电影《007 黄金眼》、《超时空接触》中。

阿雷西博望远镜作为当地最著名的科学设施，波多黎各主要的科教中心，被看做科学，文化和波多黎各社会的标志，为许多天文学家和工程师提供了职业支持，还是一个著名的流行文化圣地。一位来自波多黎各大学的天文学家在接受《自然》新闻的采访时表示，失去阿雷西博望远镜对科学、行星防御计划以及波多黎各都会造成重大损失。对于研究小行星的天文学家来说，失去阿雷西博望远镜意味着失去一个重要的研究阵地。