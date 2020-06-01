搜寻外星人靠谱吗？“中国天眼” FAST 预计 9 月开启地外文明搜索

IT之家6月1日消息 此前据中国科学院国家天文台发布，被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜（FAST）将开启地外文明搜索，寻找来自宇宙深处高智慧生命的信号。搜寻和监测射电脉冲星是FAST的核心科学目标。而地外文明搜索也是FAST望远镜科学目标之一。

▲“中国天眼”FAST发现的脉冲星艺术效果图。（中科院国家天文台资料图）

今天科技日报报道，搜索地外文明，原本就是“中国天眼”5个主要的科学目标之一。日前，国际宇航大会(IAC)搜索地外文明计划常设委员会(IAA SETI)会员、中国地外文明搜寻(SETI)科学家、北京师范大学天文系宇宙学与地外文明研究团组张同杰教授首次透露，在后端设备升级后，“中国天眼”预计9月可正式启动针对地外文明的搜索。

“中国天眼”正在酝酿新的观测计划，届时，地外文明搜索也将同步启动。不过，由于采取共时观测模式，外星人搜寻并不会干扰“中国天眼”正常的科学观测。

2018年9月，来自中科院国家天文台、加州大学伯克利分校和北京师范大学等单位的研究人员，在FAST现场对高分辨率的地外文明搜索后端进行了安装测试。2019年7月，研究人员又对获得的漂移扫描数据进行了分析处理，实现频率分辨率4赫兹，并成功去除大部分射频干扰，筛选出多组窄带候选信号。

今年4月14日，即将在贵安新区落地建设的FAST科学研究与数据处理中心，其项目可行性研究报告已经获得国家发展改革委批复。FAST科学研究与数据处理中心项目总投资约1.7亿元，建筑面积28000平方米，包含科学研究中心和数据处理中心。项目建成后，“中国天眼”将最终完成观测、科研、数据三大完整科学研究框架，为对长期运行产生的海量数据进行存储和计算提供支撑条件。

IT之家了解到，500米口径球面射电望远镜（Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope，简称FAST）被誉为“中国天眼”，由我国天文学家南仁东于1994年提出构想，历时22年建成，于2016年9月25日落成启用。是由中国科学院国家天文台主导建设，具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。综合性能是著名的射电望远镜阿雷西博的十倍。2020年1月11日，“中国天眼”500米口径球面射电望远镜通过国家验收正式开放运行。