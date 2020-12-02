嘉合劲威：2021 年将在深圳坪山率先实现 DDR5 内存量产

IT之家 12 月 2 日消息 拥有光威和阿斯加特品牌的嘉合劲威宣布率先全面布局 DDR5 内存模组，有望在 2021 Q2 推出单根 16G 容量的 DDR5 内存条。

嘉合劲威表示，正在积极布局导入 DDR5 内存新技术，2021 年将在深圳坪山率先实现 DDR5 内存量产。

参数方面，新一代的内存 DDR5，一个 DIMM，两个通道，将具备更快的速度，有望达到 4.8Gbps 的速度，比 DDR4 的 3.2Gbps 最大速度快约 50%；决策反馈均衡化，使得它可以获得更快的总线服务；更高的存储密度，单个存储芯片达到 64Gb 的密度，比 DDR4 的最大 16Gb 密度高出 4 倍，单根内存最大可实现 128GB 容量。

嘉合劲威表示，目前正在积极与芯片厂商沟通，导入和研发新一代的内存技术，以及筹备配置 DDR5 生产线，有望在 2021 Q2 推出单根 16G 容量的 DDR5 内存条。

IT之家了解到，2012 年，嘉合劲威步入内存模组生产行业，成为国内第一家最大的全产链内存产品代工企业。官方表示，嘉合劲威，拥有业界一流的研发团队和数条全自动化高速 SMT 生产线。提供全系列的内存模组、SSD 固态硬盘、各类存储装置等优质产品及解决方案。