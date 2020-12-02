国内最高速跨座式单轨列车问世：时速可达 100km/h

IT之家 12 月 2 日消息 据高铁四方公众号消息，日前，新一代跨座式单轨列车在试验线上成功试跑，正式下线。列车由中车四方股份公司研制，具有完全自主知识产权，是目前国内速度等级最高的跨座式单轨列车。该车兼具地铁与单轨列车技术优势，标志着我国在跨座式单轨车辆技术领域取得重大突破。

据悉，新一代跨座式单轨列车是具有国际领先水平，基于永磁牵引的大运量跨座式单轨；该车创新性采用宽轮距双轴转向架，整车高度适应于地铁 A 型车盾构机隧道，车辆最高运行速度为 100km/h，具有 “速度快、爬坡能力强、转弯半径小、载客量大、安全可靠、噪音低、节能环保、全寿命周期成本低”等突出优势。

列车车体宽 3098mm，可根据运营需求实现 2 节、4 节、6 节、8 节灵活编组，6 编组最大载客量为 1400 人，整车使用寿命长达 30 年。列车可以通过 60‰的坡道和 50 米曲线半径的线路，对复杂地形地质的适应性强。

新一代跨座式单轨列车是 “智慧型”车辆，采用 GOA4 等级的无人驾驶，自动实现唤醒、休眠、自检、出入车场、运营、故障恢复、洗车等多种功能。先进的智能运维、智慧服务可为乘客提供更舒适便捷的乘车体验，实现列车健康实时监测，为运营商提供更高效的维保服务。

外观方面，车辆采用流线型车头，活泼时尚的涂装，使新一代跨座式单轨列车本身成为一道亮丽的城市风景线。车辆内饰选用抗菌抗病毒涂层，绿色环保。客室采用新型 TPU 地板布，具有耐磨、自清洁、环保的优点。每节车厢每侧设 3 对车门，缩短上下车时间。车辆采用新型纳米陶瓷膜车窗，隔音量提升 30%，能够隔绝 99% 以上的紫外线和 95% 以上的红外线辐射，保证高架露天运行时的乘坐舒适性。

该跨座式单轨列车具有完全自主知识产权，国产化率达 95% 以上；联合成熟的国内城轨配套供应链平台，中车四方股份公司能为用户提供一整套跨座式单轨系统解决方案，为产品的安全、稳定运营提供保障。

随着技术的不断成熟和完善，跨座式单轨在世界各国盛行，广泛用于城市骨干线、辅助线、机场连接线、观光线等。国内多个城市也已规划或有规划意向。因此，跨座式单轨的应用前景广阔。

IT之家了解到，跨座式单轨俗称 “空中列车”，是一种极具特色的轨道交通方式，特点是它的轨道非传统的两条平衡路轨，而是单条带形钢筋混泥土梁体，车辆用的是橡胶轮胎，骑跨在轨道梁上行驶。