腾讯申请 “加密货币的智能合约生成方法、相关设备及存储介质”专利

IT之家12月2日消息 企查查 App 显示，12 月 1 日，腾讯科技（深圳）有限公司公布一项专利申请，申请公开号为 CN112016114A，专利名称为 “基于加密货币的智能合约生成方法、相关设备及存储介质”，申请日为 2020 年 10 月 31 日。

该专利摘要显示，本发明实施例公开了一种基于加密货币的智能合约生成方法、相关设备及存储介质，可提升对合约算法的使用次数，从而简化智能合约生成时的算法开发流程。

IT之家获悉，本发明实施例公开了一种基于加密货币的智能合约生成方法、相关设备及存储介质，其中方法包括：响应于多个合约参与用户中的任一合约参与用户触发的针对智能合约的创建操作,确定待生成智能合约的合约算法，合约算法包括多个合约规则，且存在至少一个合约规则包括了一个或多个自定义的算法变量因子；确定为每个算法变量因子设置的量化数据；通过加密货币交易系统创建合约加密货币，并将合约数据信息存储到合约加密货币中，得到智能合约；其中，合约数据信息至少包括：合约算法信息，量化数据和签名信息，合约算法信息包括合约算法的地址或合约算法内容，可提升对合约算法的使用次数，从而简化智能合约生成时的算法开发流程。