/ 糗大了 ... 部分微信表情已默默消失，可手打复活

每一次微信更新或者表情上新都会引起全民讨论。

前不久，微信更新的 6 个表情包就在热搜头条上溜了一大圈。新表情总是引人关注，更新迭代之中，微信也有很多表情默默消失了。

今天下午，话题 “这些微信表情默默消失了”登上微博热搜，引发了网友们一波怀旧。

有网友发现，微信里有很多小表情都不见了，具体如下：

可以手动打出：[饥饿]、[疯了]、[糗大了]、[吓]、[篮球]、[乒乓]、[饭]、[闪电]、[刀]、[足球]、[瓢虫]、[礼物]、[差劲]、[ 爱你 ]、[NO]、[爱情]、[飞吻]、[磕头]、[回头]、[跳绳]、[右太极]、[激动]、[乱舞]、[献吻]、[左太极]、[投降]、[鸡]、[小狗]。

上述这些是微信早前上线的一批表情包，微信早期用户应该不陌生，它们也曾出现在 QQ 表情包中。

目前，微信官方表情包中已经不见它们的踪迹，不过还是可以通过手动输入的方式再现这些经典表情。

斜杠加上表情名称，即可打出这些已经消失的表情，如 / 糗大了。

于是有网友又开始用这些原始的表情包炫耀起来了（？）。

上个月，微信上线了 “翻白眼、666、让我看看、叹气、苦涩、裂开”6 个新表情，共计 6 个，其中 “让我看看”表情包来源于《还珠格格》中的五阿哥永琪，“裂开”表情包正是来自于热词 “我裂开了”。

上线的 6 个表情，获得了很多网友的喜爱，因为它们更能表达当代社畜们每天的心情状态。据说这才是正确的打开方式~