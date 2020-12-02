高通骁龙 888 性能参数正式公布：首发 Cortex-X1 超大核，CPU 提升 25%，GPU 提升 35%

IT之家 12 月 2 日消息 在夏威夷举办的骁龙技术峰会上，高通正式发布了新一代旗舰芯片骁龙 888，在技术峰会上，高通宣布，包括华硕、黑鲨、联想、LG、魅族、摩托罗拉、努比亚、realme、一加、OPPO、夏普、vivo、小米和中兴在内的安卓智能手机 OEM 厂商都在研发基于骁龙 888 的智能手机。

骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，采用 X60 5G modem 基带，支持 WiFi 6E、Bluetooth 5.2。

今天晚上的骁龙技术峰会上，高通公布了骁龙 888 的具体技术和功能细节。这是一款 5nm 芯片，采用新一代架构。首批搭载 888 的智能手机设备将在明年第一季度问世。

CPU 方面

888 是第一款正式采用 Cortex-X1 内核的芯片（ARM 基础设计有一些高通的调整）。与 A78 相比，X1 每个时钟可以多执行 33% 指令，SIMD 硬件增加了一倍，L1 和 L2 缓存的容量也增加了一倍。Cortex-X1 核心运行频率为 2.84GHz。

接下来是三个 Cortex-A78 核心组成的集群，时钟频率为 2.4GHz。还有由 4 个运行在 1.8GHz 的 A55 核心。CPU 还配备了 4MB 的 L3 缓存和 3MB 的系统缓存。

总的来说，Kryo 680 CPU 承诺比骁龙 865 芯片组的处理器性能提升 25%。功效也提升了 25%。

GPU 方面

Adreno 660 目标是将渲染性能提高 35%，同时将能效提高 20%。它是为高帧率、低延迟的游戏而设计的。目标是为想要的游戏实现 144fps 游戏，但也有一些功能可以提升图像质量。

可变速率着色 (VRS)是 Nvidia 和 AMD(包括 PS5 和 Xbox Series X GPU)最近发现的一个新技巧。它允许着色器一次工作在两个或四个像素上，而不是只有一个。

这节省了计算资源，如果游戏开发者小心应用，渲染出来的画面在视觉上将无法分辨。VRS 可以将性能提高 30%。另外，它也可以用来提高电源效率。

游戏快速触控可以减少多达 20% 的触控延迟。这在高达 120fps 的情况下有效，但在 60fps 的情况下最有效，因此所有游戏都可以利用它，即使它们不支持更高的帧率。

Adreno 660 支持 10 位 HDR 和子像素渲染。它还可以通过 Mura 补偿（“mura”或”clouding“是相邻像素校准不均的结果）提高 OLED 显示器的均匀性。

相机

骁龙 888 是首款采用三 ISP 的骁龙芯片（之前 800 系列芯片为双 ISP）。这样可以同时处理三个独立的相机流，有多种用途。首先，它可以处理三个 4K HDR 视频流，或者同时拍摄三张 2800 万像素的照片。

这也将使从超宽摄像机到宽幅摄像机再到远距离摄像机的过渡更加顺畅，因为每个摄像机都有自己的 ISP。此前的三个摄像头 / 两个 ISP 设计导致手机在视频流之间切换时出现 “跳转”。

Spectra 580 的三个 ISP 也是用于交错式 HDR，因为它们可以同时处理短、中、长曝光。骁龙 888 除了可以录制 HEIF 图像格式的 10 位 HDR 照片外，还可以录制前代产品的 HDR 视频功能（骁龙 865 支持 HDR10 + 和支持杜比视界视频）。

说到视频拍摄，新的芯片组可以以 120fps 的速度拍摄和播放 4K 视频，因此可以充分利用高分辨率的 4K 显示器。回到摄影方面，该芯片可以以 1200 万像素的分辨率每秒拍摄 120 张照片。

连接性

骁龙 888 这是首款使用骁龙 X60 5G 调制解调器的芯片组。而与骁龙 865 不同的是，调制解调器是集成的，而不是作为一个外部独立芯片。这款第三代调制解调器支持 sub-6 以下 5G 和 mmWave 毫米波。它提供高达 7.5 Gbps 的下行速度和高达 3 Gbps 的上行速度。

高通公司表示，FastConnect 6900 系统采用 Wi-Fi 6G（6GHz 频段 ax），它的速度可以达到 3.6 Gbps，是业界最快的移动 Wi-Fi。Wi-Fi 6E 标准还提供了更低延迟，这对于从本地 PC（或云端，5G 调制解调器也能提供帮助）进行流媒体游戏来说是一大福音。

此外，还支持双天线的蓝牙 5.2 技术，以及 aptX 套件的高品质、低延迟无线音频技术。

AI

第六代 AI 引擎结合了全新的 Hexagon 780 和 GPU 的数字运算能力，提供了 26 TOPS（骁龙 S865 AI 算力是 15 TOPS）。功效也大幅提升，每瓦特的性能提升了 3 倍。

第二代 Sensing Hub 也降低了功耗。它可以在低于 1mA 的情况下工作，但可以处理比第 1 代更多的任务——现在 80% 的简单人工智能任务通过 Hub 处理，而不是必须唤醒强大的 Hexagon 处理器。这适用于简单的应用，如电梯和活动检测以及收听唤醒词。

安全性

骁龙 888 是第一款符合内容真实性倡议标准的移动芯片组。它可以捕获加密密封的照片，其中包括防篡改的元数据，以证明图像的真实性（但以隐私敏感的方式进行）。

骁龙 888 还具有 Hypervisor，这一功能此前加入到面向 PC 的骁龙 8cx Gen 2 芯片中。这更多的是服务器和桌面的功能，因为它允许多个操作系统在同一硬件上运行，同时相互之间完全独立（所以，如果一个操作系统被破坏，其他操作系统的安全不受影响）。

IT之家获悉，骁龙 888 可以将每个应用都运行在自己的操作系统实例中，以获得最大的安全性。目前还不清楚我们是否会在安卓系统上看到这种情况，但很明显，骁龙 888 也将用于 ARM 驱动的平板电脑和电脑，因为在这些地方，这种虚拟化更为普遍。

快速充电

此前高通 QuickCharge 5 已经公布。当然，新的骁龙 888 也提供支持，这意味着它可以应对 100W + 的快充，同时将发热降到最低。它兼容 USB Power Delivery，并向下兼容前几代 QC，可以追溯到 2.0。