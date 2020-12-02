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微众银行公布蛋壳公寓租金贷偿还方案：免息延期至 2023 年底

2020/12/2 23:53:34 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月2日消息 微众银行官方微博发布了致微众银行租房消费贷款客户公告，建议被迫搬离的该行租房消费贷款客户可到该行登记相关信息。截止 12 月 1 日，微众银行 161,845 名租住在蛋壳公寓的客户当中，经客户提出，已确认完成登记的为 40,077 人。对该部分客户该行暂停扣款和计息，也未影响其信用记录。

微众银行表示，“所有受蛋壳公寓事件影响的我行客户，经客户提出及我行确认后，剩余贷款本金将给予免息延期，在 2023 年 12 月 31 日之前，我行不扣款、不计息，不影响信用记录。”

IT之家获悉，微众银行称，如至 2023 年 12 月 31 日蛋壳公寓事件仍未解决，该行将视情况公布新的客户权益保护方案。

对于认为微众银行应该免除全部客户贷款的说法，微众银行表示，“依据《商业银行法》《贷款通则》等相关法律法规的规定，我行作为商业银行无权豁免贷款，但我行会尽全力保护客户合法权益。”

针对有报道提出，微众银行以“版本升级”为由修改了电子合同，删除了如果租客提前退租，由蛋壳公寓将剩余租金款直接返还给微众银行的条款。微众银行回应：“前述报道与事实严重不符，实际情况是我行依据之前客户退租实际操作流程，将上述条款增加到新版合同(V2.7及以上版本)中，并没有改变客户的任何权利义务和债权债务关系。客户如有疑问，可致电我行查询详细情况。”

此外，微众银行称，“自蛋壳公寓事件发生后，我行始终积极促成各方对蛋壳公寓进行救助，从未拒绝过任何一个可行的救助或重组方案，并且愿意尽全力给予最大支持。目前，种种方案均未成功，我行仍会继续推动对蛋壳公寓的救助和重组方案。”

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关键词：微众银行蛋壳公寓

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