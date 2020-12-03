一图看懂高通骁龙 888 的八个 8

IT之家 12 月 3 日消息 2020 高通骁龙技术峰会上高通正式发布了新一代旗舰移动平台——高通骁龙 888。这是高通首款搭载集成式 5G 基带的全新旗舰移动平台，采用三星的 5nm 制程工艺，包含非常多的功能和技术创新，并且采用了全新的命名方式。

“8”这个数字对于中国人来说有着特殊的含义，高通中国区董事长孟樸表示，骁龙 888 的命名确实跟中国团队有关系，也听取了很多中国厂商的意见，“骁龙 888 力图去体现高通中国取得的这些成绩，希望全球都沾沾中国的喜气，一路发发发。”

IT之家了解到，高通官方也特意用八个 8，汇总了骁龙 888 的一些亮点，具体如下：

- 加速 8：第三代 5G 基带和射频系统骁龙 X60，峰值下行速率 7.5Gbps。

- 飞跃 8：支持最新 Wi-Fi 6E，峰值速率 3.6Gbps，并支持 4K QAM、4 路双频并发等。

- 创造 8：第六代高通 AI 引擎，算力高达 26TOPS，提升 70%。

- 突破 8：首次支持三 ISP，可从三个不同视角拍摄同时拍摄多张照片、多段视频。

- 超越 8：每秒可处理 27 亿像素，捕捉 120FPS、每帧 1200 万像素的影像。

- 惊艳 8：移动端引入计算 HDR，可在任何情况下拍摄照片和视频大片。

- 痛快 8：史上最强 Adreno GPU，性能飙升 35%，并支持第三代 Elite Gaming 游戏特性。

- 安心 8：移动端首次引入 Hypervisor，不同应用可在独立操作系统中运行，并在各个系统间快速切换。

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