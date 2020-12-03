亚马逊与苹果抛弃英特尔芯片，机算行业话语权或将转移

据报道，过去将近 10 年间，众多芯片技术支持者们都立誓要撼动计算机市场，芯片为现在人手一部的智能手机提供着最重要的计算能力。但是在大多数情况下，这些喊着要改变市场的人，都并未取得明显的进展。

而如今，情况终于迎来了改变，计算行业的龙头企业遇到了挑战，话语权似乎即将转移。

而推动这一改变的，是两家科技巨头：苹果以及亚马逊，目前两家公司都在降低各自对英特尔芯片技术的依赖。而长期以来，英特尔的芯片技术一直主导着大多数个人电脑和大型服务器系统。在放弃英特尔芯片之后，苹果和亚马逊开始越来越多地使用自己研发的芯片，这些芯片使用的是英国企业 Arm 的技术，该公司将自己的智能手机和其他消费类产品的芯片技术授权给其他企业使用。

上个月，苹果发布了最新款的 Mac 电脑，新产品首次使用了该公司自己开发的基于 Arm 技术的芯片，向芯片行业长期以来的霸主英特尔开了一炮。今年 6 月，亚马逊的云计算业务也开始宣传新的计算服务，该服务使用的同样是亚马逊自己研发的基于 Arm 的芯片，亚马逊对客户表示，该服务比基于英特尔芯片的产品计算速度快，而且价格比后者便宜五分之一。

周二，亚马逊针对企业用户发布了另一个基于相同芯片的计算服务，该公司还分享了在 6 月份推出新服务后，用户所获得的收益，例如即时消息应用 Snapchat 的开发商 Snap。亚马逊还补充说，作为两家公司扩大合作关系的一部分，Twitter 也计划开始时候用这项技术。

亚马逊网络服务（AWS）计算基础设施负责人皮特 · 德桑蒂斯（Peter DeSantis）表示：“客户规模越大，他们就越兴奋。”

苹果和亚马逊的做法，在总价值达到 4000 亿美元的半导体行业内引发了连锁反应。两家公司的举动说明，芯片行业的关键决策，未来可能会越来越多地从长期以来掌握权力的芯片供应商手中，转移到拥有资源的芯片使用企业身上，后者将自己制造芯片。对于计算机用户来说，这种变革可能会带来更多的技术选择，更快的计算速度，以及更低的价格。

Arm 芯片大型供应商高通公司高级副总裁凯斯 · 克雷辛（Keith Kressin）表示：“每个人都觉得，哇，苹果全力自研芯片了，亚马逊和其他公司也加入了。”

上世纪 90 年代中，英特尔主导了整个计算领域，成为个人电脑处理器的最大供应商，后来该公司又借助其大批量生产的优势，为服务器制造价格较低的芯片。但是 2007 年，智能手机大受欢迎的时候，该公司并未开始为智能手机生产芯片。

再来看看 Arm，这家成立 30 年的企业，为市场提供了一种新的芯片技术，与英特热芯片相比，Arm 芯片耗电量更少。这种耗电量差异吸引了高通等手机芯片制造商，更省电意味着手机在充满电的情况下可以使用一整天，而不需要用户每隔几个小时就充一次电。

过去 10 年中，一些 Arm 技术的支持者认为，这种技术不仅可以用在手机芯片上，还可以用在其他领域。博通和高通等公司开始为数据中心设计基于 Arm 技术的芯片，以降低英特尔芯片处理器不断上涨的电费。但是后来，他们放弃了这个计划，因为处理器客户要求获得更高的计算速度。

在 PC 领域，微软也曾尝试过 Arm 架构，但是收效甚微。市场研究人员表示，虽然微软已经与高通合作，推出了基于 Arm 架构芯片的 Windows 系统，以及使用了该系统的笔记本电脑，但是产品的销量却并不好，主要原因是缺少为 Arm 版 Windows 系统开发的软件程序。

之后，苹果也转投 Arm 阵营。该公司设计了基于 Arm 的手机和平板电脑芯片，今年 6 月，他们宣布其 Mac 电脑产品也将逐步放弃自 2005 年以来一直使用的英特尔芯片。苹果表示，他们为 Mac 电脑设计的第一款芯片 M1 的性能，是同类英特尔芯片的两倍，而功耗却只有英特尔芯片的四分之一。苹果公司负责硬件技术的高级副总裁强尼 · 斯陆吉（Johny Srouji）表示：“每一台配备 M1 芯片的 Mac 都将转变为与此前相比完全不同级别的产品。”

英特尔表示，自己不应该被放弃。当前该公司依然在生产速度更快的 x86 芯片，而许多客户也不想重写在 x86 芯片上运行的软件。

英特尔企业副总裁丽莎 · 斯皮尔曼（Lisa Spelman）表示：“英特尔的工作基于超过 20 年的 x86 生态系统之上。我们能够确保软件的兼容性和高性能，这些都是消费者和数据中心客户的重要要求。”

在部分工作中，亚马逊也将扩大对英特尔芯片的使用。周二，亚马逊宣布了这个计划，在其数据中心内使用配备了英特尔芯片的 Mac mini 计算机，从而帮助程序员在不使用苹果硬件的情况下，为苹果系统开发软件。

但是 Arm 公司主要产品集团总裁雷内 · 哈斯（Rene Haas）表示，Arm 在计算方面的竞争力正在变得越来越强。他表示，Arm 公司已经做出了关键性的改变，从而提升每个处理器核心的计算性能。

来自亚马逊的德桑蒂斯表示，大量相对简单的内核和特殊用途的电路，也可以为复杂的云计算提供更好的支持。他表示，该公司基于 Arm 技术开发的 Graviton2 拥有 64 个这样的核心，而英特尔服务器芯片上，使用的是 24 个更强大的核心。这样的结构有助于芯片执行同时完成的计算任务，例如同时向多人提供网页。

Ampere 是一家位于美国加利福尼亚州圣克拉拉的芯片初创企业，该公司已经开发出了拥有 80 个内核的 Arm 服务器芯片，而且他们预计将在明年发布 128 核芯片。该公司首席执行官雷尼 · 詹姆斯（Renée James）表示，其客户和投资方包括软甲巨头甲骨文公司，后者计划推出基于 Ampere 芯片的云计算服务。詹姆斯表示：“亚马逊对于 Arm 技术是认真的，他们的竞争对手也将竞相效仿。”

Nuvia 是另一家推广基于 Arm 技术芯片的初创企业，该公司 CEO 杰拉德 · 威廉姆斯三世（Gerard Williams III）表示，由于英特尔在推动制造创新方面失去了领先地位，无法让他们的芯片以更低的价格完成更多任务，因此 Arm 的支持者从中获得了好处。台积电和三星电子等芯片制造商，现在可以在每个芯片上封装更多的功能，这意味着 Arm 芯片的设计者可以获得速度优势。

这个变化正在多种计算形式中显现出来。在笔记本电脑方面，研究机构 Gartner 预测，苹果公司最新的 Mac 和竞争对手的反应，将推动基于 Arm 芯片的 PC 在 2024 年的市场占有率上升到 13.5%，当前其市场占有率只有 1.1%。

Chromebook 也开始越来越多地使用 Arm 芯片，Chromebook 是一种专门为互联网使用而量身定做的轻量化、低价格便携式笔记本电脑。IDC 的数据显示，这种基于谷歌 Chrome 软件的 Arm 笔记本，在第三季度中的出货量占比大约为 11%，与一年前的 4% 相比获得了明显的提升。

当前软件适配性依然是最大的问号，因为大多数受欢迎的软件都是基于英特尔的系统设计的。但是软件开发者已经嗅到了改变的味道，像 Adobe 这样的软件开发商，已经开始适配基于 Arm 芯片的 Mac 和 Windows 笔记本电脑。目前，苹果和微软都已经开发了相关技术，帮助用户在 Arm 芯片电脑上运行现有软件程序。

一些亚马逊 Arm 计算服务的客户表示，他们发现，Arm 计算服务比此前基于英特尔芯片的服务速度更快，而且价格更便宜。SmugMug 运营着照片网站和更知名的服务 Flickr，该公司 CEO 唐 · 麦克阿斯齐尔（Don MacAskill）表示，例如搜索数十亿张图片这样的计算工作，使用新服务时，所用的时间比使用英特尔芯片的亚马逊服务快了 10% 到 20%。他还表示，SmugMug 已经节省了 38% 的计算成本。

他说道：“这是很大一笔资金。这种成本节省幅度非常明显。”